NAPETOST NE JENJAVA

CNN: Pet ključnih razvoja događaja u ratu na Bliskom istoku

N1 Info
24. ožu. 2026. 09:17
Bijela kuća u ponedjeljak je pokušala smiriti nagađanja o mogućim pregovorima između SAD-a i Irana o ratu, nakon što je predsjednik Donald Trump sugerirao da dvije strane ostvaruju „značajan“ napredak prema dogovoru.

Trumpovi komentari o pregovorima, izneseni tijekom dana ispunjenog brojnim izjavama o ratu, potaknuli su izvješća da bi američki potpredsjednik JD Vance mogao predstavljati administraciju u razgovorima između SAD-a i Irana u Pakistanu.

No Bijela kuća navodi da je situacija „promjenjiva“ te upozorava da nisu najavljeni nikakvi formalni sastanci između najviših dužnosnika SAD-a i Irana.

„Riječ je o osjetljivim diplomatskim razgovorima i SAD neće pregovarati putem medija“, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt za BBC.

CNN navodi 5 ključnih događaja u ovom trenutku:

  • I dalje vlada konfuzija oko razgovora između SAD-a i Irana, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da su zemlje imale „konstruktivne“ razgovore. Iranski dužnosnici negirali su bilo kakve konkretne pregovore između dviju država, a Bijela kuća je kasnije poručila da je situacija „promjenjiva“.

  • U ponedjeljak je BBC-jev američki partner CBS News izvijestio da im je visoki dužnosnik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao: „Dobili smo prijedloge od SAD-a putem posrednika i oni se razmatraju.“

  • Izvješća sugeriraju da bi se Trumpov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff mogao ovog tjedna sastati s iranskim dužnosnicima u Pakistanu. Ta je država poručila da je spremna ugostiti razgovore ako bude potrebno.

  • Cijena nafte pala je nakon što je Trump spomenuo mogućnost pregovora, prije nego što se ponovno popela na više od 100 dolara po barelu.

  • Na terenu, tijekom noći Iran je lansirao više valova projektila prema Izraelu, uzrokujući štetu na zgradama u Tel Avivu i središnjem Izraelu. U Libanonu su državni mediji izvijestili o izraelskim napadima na Bejrut tijekom noći, a jutros je izraelska vojska pozvala stanovnike juga na evakuaciju dok se pripremala za napade na dodatnu infrastrukturu Hezbollaha.

  • Britanska ministrica financija Rachel Reeves danas će se usredotočiti na gospodarski utjecaj situacije kada u Donjem domu parlamenta izvijesti zastupnike o tome kako događaji na Bliskom istoku utječu na Ujedinjeno Kraljevstvo. Očekuje se da će iznijeti načela za pomoć građanima ako računi za energiju u narednim mjesecima znatno porastu.

NAJČITANIJE

