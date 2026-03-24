CNN: Pet ključnih razvoja događaja u ratu na Bliskom istoku

Bijela kuća u ponedjeljak je pokušala smiriti nagađanja o mogućim pregovorima između SAD-a i Irana o ratu, nakon što je predsjednik Donald Trump sugerirao da dvije strane ostvaruju „značajan“ napredak prema dogovoru.

Trumpovi komentari o pregovorima, izneseni tijekom dana ispunjenog brojnim izjavama o ratu, potaknuli su izvješća da bi američki potpredsjednik JD Vance mogao predstavljati administraciju u razgovorima između SAD-a i Irana u Pakistanu.

No Bijela kuća navodi da je situacija „promjenjiva“ te upozorava da nisu najavljeni nikakvi formalni sastanci između najviših dužnosnika SAD-a i Irana.

„Riječ je o osjetljivim diplomatskim razgovorima i SAD neće pregovarati putem medija“, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt za BBC.

CNN navodi 5 ključnih događaja u ovom trenutku:

I dalje vlada konfuzija oko razgovora između SAD-a i Irana, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da su zemlje imale „konstruktivne“ razgovore. Iranski dužnosnici negirali su bilo kakve konkretne pregovore između dviju država, a Bijela kuća je kasnije poručila da je situacija „promjenjiva“.

U ponedjeljak je BBC-jev američki partner CBS News izvijestio da im je visoki dužnosnik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao: „Dobili smo prijedloge od SAD-a putem posrednika i oni se razmatraju.“

Izvješća sugeriraju da bi se Trumpov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff mogao ovog tjedna sastati s iranskim dužnosnicima u Pakistanu. Ta je država poručila da je spremna ugostiti razgovore ako bude potrebno.

Cijena nafte pala je nakon što je Trump spomenuo mogućnost pregovora, prije nego što se ponovno popela na više od 100 dolara po barelu.

Na terenu, tijekom noći Iran je lansirao više valova projektila prema Izraelu, uzrokujući štetu na zgradama u Tel Avivu i središnjem Izraelu. U Libanonu su državni mediji izvijestili o izraelskim napadima na Bejrut tijekom noći, a jutros je izraelska vojska pozvala stanovnike juga na evakuaciju dok se pripremala za napade na dodatnu infrastrukturu Hezbollaha.

Britanska ministrica financija Rachel Reeves danas će se usredotočiti na gospodarski utjecaj situacije kada u Donjem domu parlamenta izvijesti zastupnike o tome kako događaji na Bliskom istoku utječu na Ujedinjeno Kraljevstvo. Očekuje se da će iznijeti načela za pomoć građanima ako računi za energiju u narednim mjesecima znatno porastu.

