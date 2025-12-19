Više od 50 tona otpada moralo je biti uklonjeno nakon prosvjeda poljoprivrednika održanog u četvrtak u Bruxellesu, na kojem se nekoliko stotina traktora okupilo na ulicama glavnog grada. Timovi regionalne službe za čišćenje Bruxelles-Propreté radili su do 23 sata kako bi uklonili smeće, izjavio je glasnogovornik.
Suočena s razmjerima nereda, agencija je uvela posebne mjere i pratila događaje iz regionalnog kriznog centra, piše Belga News. Prve operacije čišćenja započele su u četvrtak i nastavile se kako su se prosvjednici postupno razilazili.
Radovi su bili usmjereni na rute kojima su se traktori kretali prema Trgu Luksemburg (Place du Luxembourg), posebice na Malu obilaznicu (Petite Ceinture), Aveniju de la Couronne i Aveniju Paul Hymans.
Ekipe su se suočile sa spaljenim kantama za smeće i gumama, kao i s velikim količinama krumpira, cikle i mokre slame na kolniku, zbog čega su neke ceste bile posebno skliske.
Policija je izvršila šest administrativnih i sedam pravosudnih uhićenja. Četiri policijska službenika ozlijeđena su tijekom prosvjeda. „Materijalna šteta je golema“, izjavio je glasnogovornik policije Bruxelles-glavni grad/Ixelles.
„Uništeno je desetak plinskih maski i jedna kaciga, a deseci uniformi, štitova i kaciga su oštećeni i zaprljani. Službeno vozilo također je oštećeno nakon što ga je udario traktor.“ Šteta na zaštitnim barijerama, koje su također bile udarene traktorima, još se procjenjuje.
Ostala šteta također je u fazi procjene, uključujući razbijene ili uklonjene prometne znakove, razbijene prozore i kolnike oštećene požarima.
Prosvjed se poklopio s prvim danom dvodnevnog summita EU-a u Bruxellesu. Poljoprivrednici su se okupili u glavnom gradu kako bi prosvjedovali protiv poljoprivredne politike EU-a, a posebno protiv predloženog sporazuma o slobodnoj trgovini s južnoameričkim blokom Mercosur, koji uključuje Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Europski poljoprivrednici strahuju od nepoštene konkurencije ako se sporazum potpiše.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala je ovog vikenda otputovati u Brazil kako bi potpisala sporazum, na kojem se radi već oko 25 godina i koji bi bio najveći sporazum EU-a po pitanju smanjenja carina. Međutim, čelnici EU-a u četvrtak su se složili da potpisivanje odgode do siječnja.
Francuska i Italija zatražile su odgodu. Nakon summita, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je prerano reći hoće li njegova zemlja moći odobriti sporazum u siječnju.
