robert francis prevost

FOTO / Papu Lava XIV. za 70. rođendan djeca obasipaju crtežima

author
N1 Info
|
14. ruj. 2025. 09:11
Pope Leo XIV interacts with a child on the day he holds a general audience in St. Peter's Square at the Vatican, September 3 , 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Papa Lav XIV danas slavi 70. rođendan. Umjesto svečanosti, dan mu je ispunjen obavezama – od Angelusa na Trgu svetog Petra do ekumenske proslave u bazilici Svetog Pavla izvan zidina. Ipak, čestitke stižu iz cijelog svijeta, a posebno su ga dirnuli šareni crteži djece iz bolnice Bambino Gesù s porukama mira i ljubavi.

Za Roberta Francisa Prevosta to je radni dan: osim Angelusa na Trgu svetog Petra, u 17 sati bit će u bazilici Svetog Pavla izvan zidina na ekumenskoj proslavi povodom spomena novih mučenika i svjedoka vjere, koju organizira zajednica Sant’Egidio. Proslava će završiti rođendanskim željama Papi.

Za svoj 70. rođendan Papa će primiti čestitke iz cijelog svijeta te će ga posebno obilježiti augustinska zajednica, s kojom je nastavio dijeliti mnoge trenutke i nakon izbora na Petrovu stolicu, prenosi RAI.

Prve čestitke stigle su od djece – mali pacijenti bolnice Bambino Gesù nacrtali su šarene crteže s porukama mira i ljubavi. Time su izrazili povjerenje u Papu kao posrednika u rješavanju sukoba.

Na crtežima se vide golubice mira, zastava s kričavim bojama i natpisi poput: „Ne brini, ja ću to riješiti“ te „Volimo te, Pape Lave Četrnaesti“.

Papa je u nedavnom Angelusu ponovio: „Bog ne želi rat, nego mir, i podupire one koji izlaze iz spirale mržnje i biraju dijalog.“ Upravo tom porukom nadahnuli su se i dječji crteži koji su mu darovani za rođendan.

Teme
Robert francis Prevost papa lav xiv. poruke mira rođendan pape

