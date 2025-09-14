FOTO / Papu Lava XIV. za 70. rođendan djeca obasipaju crtežima

Papa Lav XIV danas slavi 70. rođendan. Umjesto svečanosti, dan mu je ispunjen obavezama – od Angelusa na Trgu svetog Petra do ekumenske proslave u bazilici Svetog Pavla izvan zidina. Ipak, čestitke stižu iz cijelog svijeta, a posebno su ga dirnuli šareni crteži djece iz bolnice Bambino Gesù s porukama mira i ljubavi.
Oglas
Za Roberta Francisa Prevosta to je radni dan: osim Angelusa na Trgu svetog Petra, u 17 sati bit će u bazilici Svetog Pavla izvan zidina na ekumenskoj proslavi povodom spomena novih mučenika i svjedoka vjere, koju organizira zajednica Sant’Egidio. Proslava će završiti rođendanskim željama Papi.
Za svoj 70. rođendan Papa će primiti čestitke iz cijelog svijeta te će ga posebno obilježiti augustinska zajednica, s kojom je nastavio dijeliti mnoge trenutke i nakon izbora na Petrovu stolicu, prenosi RAI.
With filial gratitude, we offer the Holy Father our most sincere good wishes, asking God to support him in his ministry and to grant him joy in serving the Church.— Vatican News (@VaticanNews) September 14, 2025
Happy birthday, Pope Leo! Ad multos annos! pic.twitter.com/yn4xklQUB8
Prve čestitke stigle su od djece – mali pacijenti bolnice Bambino Gesù nacrtali su šarene crteže s porukama mira i ljubavi. Time su izrazili povjerenje u Papu kao posrednika u rješavanju sukoba.
🎂🕊️ Un monde en paix et de paix : c'est le cadeau que les jeunes patients du @bambinogesu veulent offrir à Léon XIV pour son 70e anniversaire ce dimanche.— Vatican News (@vaticannews_fr) September 14, 2025
Avec leurs dessins, les enfants accompagnent le souhait exprimé par le Pape dès le jour de son élection: la paix !@AGisotti pic.twitter.com/roJBuZ4YTQ
Na crtežima se vide golubice mira, zastava s kričavim bojama i natpisi poput: „Ne brini, ja ću to riješiti“ te „Volimo te, Pape Lave Četrnaesti“.
"Un mondo di pace": gli auguri dei piccoli pazienti del Bambino Gesù per il compleanno del papa https://t.co/PIxRsnLrcO pic.twitter.com/BkfcRDZmdf— Roma Today (@romatoday) September 13, 2025
Papa je u nedavnom Angelusu ponovio: „Bog ne želi rat, nego mir, i podupire one koji izlaze iz spirale mržnje i biraju dijalog.“ Upravo tom porukom nadahnuli su se i dječji crteži koji su mu darovani za rođendan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas