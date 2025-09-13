Trump u "pismu svijetu i NATO-u": Ja sam spreman krenuti kad i vi, samo recite

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj mreži Truth Social u subotu "pismo cijelom svijetu."
"PISMO KOJE JE PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP POSLAO SVIM NARODIMA NATO-a I SVIJETU:
"Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a usuglase i počnu činiti isto, te kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100%, a kupovina ruske nafte od strane nekih bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, ja sam spreman 'krenuti' kad i vi budete. Samo recite kada?
"Ovo nije TRUMPOV rat"
Vjerujem da će ovo, uz NATO koji kao skupina uvede CARINE OD 50% DO 100% NA KINU, koje bi se u potpunosti povukle nakon što završi rat Rusije i Ukrajine, također uvelike pomoći da se okonča ovaj smrtonosni i SULUDI rat. Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i stisak, nad Rusijom, a ove snažne carine će taj stisak slomiti.
Ovo nije TRUMPOV RAT (nikada ne bi ni započeo da sam ja bio predsjednik!), ovo je Bidenov i Zelenskijev RAT. Ja sam ovdje samo da pomognem zaustaviti ga i spasim tisuće ruskih i ukrajinskih života (samo prošlog tjedna izgubljeno je 7.118 života. LUDILO!).
Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo trošite moje vrijeme te vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država.
Hvala vam na pažnji u ovom pitanju!
DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA."
Trump pojačao pritisak na saveznike zbog kupovine ruske nafte
Trump je posljednjih tjedana znatno zaoštrio retoriku prema državama koje i dalje kupuju rusku naftu, upozoravajući da time financiraju rat u Ukrajini i slabe učinak sankcija protiv Moskve.
Početkom kolovoza potpisao je izvršnu uredbu kojom je Indiji uveo dodatne carine od 25 posto, upravo zbog toga što nastavlja uvoziti ruske energente, direktno ili preko posrednika. Washington time nastoji prisiliti New Delhi na promjenu energetske politike i smanjenje veza s Moskvom.
Trump je istovremeno u više navrata pozvao europske lidere da potpuno prekinu kupovinu ruske nafte. U telefonskom razgovoru početkom rujna naglasio je kako Europa i dalje Moskvi osigurava milijarde eura godišnjih prihoda, što Rusiji omogućuje nastavak agresije.
Uz pritisak na Europu i Indiju, Trump je predložio da i G7 i Europska unija uvedu visoke carine na Kinu i sve druge zemlje koje nastavljaju kupovati rusku naftu. Poručio je da je njegovo "strpljenje prema Putinu na izmaku" te upozorio da će, ako NATO i partneri ne poduzmu iste korake kao SAD, Washington jednostrano pojačati ekonomski pritisak na Moskvu.
