POKAZIVANJE SNAGE
VIDEO / Kakvo je to oružje Rusija postavila na granici s Poljskom?
Na društvenim se mrežama pojavila snimka za koju se tvrdi da prikazuje razmještanje ruskih raketnih sustava Iskander u Kalinjingradskoj oblasti, u neposrednoj blizini granice s Poljskom. Autentičnost snimke zasad nije potvrđena.
Prema pojedinim navodima, riječ je o dijelu vježbe Zapad 2025, a video je na platformi X objavio i bivši savjetnik ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko.
Naime, Rusija i Bjelorusija jučer su pokrenule veliku zajedničku vojnu vježbu uz granice NATO-a, koja obuhvaća manevre na njihovim teritorijima te u Baltičkom i Barentsovu moru. Rusko ministarstvo obrane opisalo je "Zapad-2025" kao pokazivanje snage u trenutku pojačanih napetosti zbog rata u Ukrajini.
Vježbe su započele samo dva dana nakon što je Poljska, uz potporu saveznika iz NATO-a, oborila nekoliko sumnjivih ruskih dronova u svom zračnom prostoru. Moskva je odbacila odgovornost za taj incident, ističući da je manevar bio planiran puno ranije, prenosi Defence Blog.
Ciljevi i faze vježbi
Prema priopćenju ruskog ministarstva, vježbe su namijenjene jačanju zapovjednih i stožernih sposobnosti, boljoj koordinaciji i terenskoj obuci snaga Savezne države, tj. ruskog-bjeloruskog saveza. U prvoj fazi scenarij predviđa odbijanje napada na teritorij Rusije i Bjelorusije.
U drugoj fazi naglasak je na obnovi teritorijalne cjelovitosti Savezne države te neutralizaciji protivnika, pri čemu će sudjelovati i koalicijski kontingenti iz partnerskih zemalja.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da manevri, uključujući i one uz samu poljsku granicu, nisu usmjereni protiv konkretne države. Ipak, incident s dronovima nad Poljskom na Zapadu se tumači kao ozbiljno upozorenje NATO-u i provjera njegove spremnosti.
Dok zapadne vlade smatraju da je riječ o provokaciji Moskve, ruski diplomati tvrde da su letjelice stigle iz smjera Ukrajine. Ministarstvo obrane Rusije potvrdilo je napade dronovima na ciljeve u zapadnoj Ukrajini, ali je zanijekalo da su oni bili namijenjeni poljskom teritoriju.
Sustav Iskander
Iskander je mobilni balistički raketni sustav kratkog dometa koji se u operativnoj uporabi nalazi od ranih 2000-ih i predstavlja jedno od glavnih ofenzivnih oružja ruskih kopnenih snaga.
Rakete dosežu do 500 kilometara i namijenjene su brzom uništavanju strateških ciljeva poput vojnih baza, zapovjednih središta, skladišta ili ključne infrastrukture. Sustav može biti opremljen raznim vrstama bojevih glava, konvencionalnim, kasetnim, ali i nuklearnim, što mu daje veliku taktičku i stratešku važnost.
Njegova najveća snaga je preciznost i sposobnost izbjegavanja proturaketne obrane. Iskanderove rakete lete na niskoj visini, tijekom puta manevriraju i mogu koristiti mamce, čime se otežava njihovo presretanje.
