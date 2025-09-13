Tko je bio Charlie Kirk? Donosimo 15 izjava

Atentat na desničarskog influencera Charlieja Kirka (1993 - 2025), koji je bio utjecajna figura MAGA pokreta i agitator za američkog predsjednika Donalda Trumpa, okupirao je američku, ali i našu javnost.
Nepovezan s ikakvom strankom
U Europskom parlamentu je održana i minuta šutnja, iako Charlie Kirk nikad nije obnašao ikakvu političku dužnost. Sućut nakon stravičnog atentata izrazile su i političke ličnosti poput Marina Miletića, ali i neki Crkveni autoriteti. Tako je don Damir Stojić rekao kako su "njegovi protivnici posezali za uvredama i napadima, a danas su otišli korak dalje".
Ipak, ispostavilo se da profil ubojice prilično neodređen.
Naime, osumnjičeni za ubojstvo, Tyler Robinson, uhićen je, a motivi ubojstva javnosti još nisu poznati. Na društvenim mrežama se nakon uhićenja pojavila informacija kako je Robinson registrirani republikanac, međutim ispostavilo se da je registriran kao nepovezan s političkom strankom te je naveden kao „neaktivan“, što znači da nije glasao ni na jednim od posljednja dva opća izbora.
No što je uopće propagirao Kirk da je prouzočilo toliku prašinu i zbog čega su se političari diljem SAD-a toliko podigli na noge nakon ove vijesti, dok je snažna reakcija na političko nasilje izostala u slučaju demokratkinje Melisse Hortman koja je, zajedno sa suprugom ubijena nekoliko mjeseci ranije?
Najbolje je dopustiti Charlie Kirku da se sam predstavi svojim riječima, pa stoga donosimo 15 njegovih reprezentativnih izjava koje zorno ilustriraju njegov politički profil i djelovanje, piše Lupiga.
15 izjava kontroverznog desnog influencera
„Ako imam posla s nekim u službi za korisnike tko je idiotska crnkinja, pitam se je li tamo zbog svoje izvrsnosti ili je tamo zbog pozitivne diskriminacije?“
„Martin Luther King je bio grozan. On nije bio dobra osoba. Napravili smo ogromnu grešku kada smo donijeli Zakon o građanskim pravima 1960-ih.“
„Odbaci feminizam. Pokori se svom mužu, Taylor (Swift, op.a.). Ti nisi glavna.“
„Vrijedi platiti cijenu, nažalost, nekoliko smrtnih slučajeva od vatrenog oružja svake godine, kako bismo mogli imati Drugi amandman koji će zaštititi naša druga Bogom dana prava. To je razuman deal. Nikada nećete živjeti u društvu u kojem imate naoružane građane, a nećete imati niti jednu smrt od vatrenog oružja. To je besmislica. To su gluposti. Ali ja mislim da se isplati.“
Charlie Kirk slick tactics dont work against intellectual college kids at Cambridge. SHUT DOWN again, and with laws of the Bible. pic.twitter.com/r8rRQZsyPB— Cornbread Mafioso 🖕🏾 (@Soulful1865) September 13, 2025
„Zapravo ne podnosim riječ empatija. Mislim da je empatija izmišljeni new age izraz koji čini mnogo štete.“
„Odgovor je: beba bi bila rođena.“ (Reakcija na pitanje bi li podržao pobačaj kada bi netko silovao njegovu 10-godišnju kćerku.)
„Dopuštamo masakr milijun i pol beba godišnje pod krinkom reproduktivnog zdravlja žena. Dopuštamo da se bebe oduzimaju i odbacuju svake godine, samo govoreći da nisu ljudi. Nikada nije ispravno opravdavati masovno ubijanje ljudi pod krinkom tvrdnje da su neželjeni. Tako smo dobili Auschwitz, tako smo dobili najveći užas 20. stoljeća. Abortus je gori od holokausta. Gori je. Govorimo o 45 milijuna beba. Gotovo je osam puta gore od Holokausta.“
„Ispričavam se, ali ako vidim crnog pilota, odmah ću reći 'Nadam se da je kvalificiran'.“
„Svi su ljudi stvoreni jednaki u očima Boga, svi muškarci i žene, ali nisu sve kulture stvorene jednake. Reći to znači da će vas napasti sa svih strana, ali oprostite mi kad kažem da je zapadna civilizacija najbolje što je čovječanstvo stvorilo. To je posljedica Biblije.“
„Mnogo toga se može reći o Donaldu Trumpu, ali ga nitko nikada nije nazvao ženstvenim. Trump je golemi srednji prst svim vrištećim redarima koji su napadali mlade muškarce samo zato što postoje. On je golemi 'FUCK YOU+ za feministički establišment koji nikada nije bio izazvan prije nego što je Trump sišao niz zlatne pokretne stepenice.“
„Islam je mač kojim ljevica reže grkljan Americi.“
„Jedan od razloga zašto proživljavamo ustavnu krizu jest taj što više nemamo kršćansku naciju, već imamo kršćanski oblik vladavine, a to dvoje nije kompatibilno. Ne možete imati slobodu ako nemate kršćansko stanovništvo.“
„Ne postoji odvojenost crkve od države. To je izmišljotina, to je fikcija, to nije u ustavu. To su izmislili sekularni humanisti.“
„Jedno pitanje za koje mislim da je toliko protivno našim osjetilima, dakle protiv prirodnog zakona i usuđujem se reći da je to pulsirajući srednji prst Bogu, a to je transrodna stvar koja se trenutno događa u Americi.”
“Činjenica je da se u urbanoj Americi crnci šuljaju i iz zabave idu napadati bijelce. To se događa sve češće.”
