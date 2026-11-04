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POVIJESNI PORAZ

FOTO / Pogledajte kako su Trumpove pristaše doživjele izborni potop republikanaca

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N1 Info
|
04. stu. 2026. 11:07
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REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS

U stožerima republikanaca zavladale su nevjerica, razočaranje i tuga zbog izbornog potopa.

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Pogledajte kako su pristaše Donalda Trumpa proživjele povijesni poraz.

Razočarane Trumpove pristaše

REUTERS
REUTERS
REUTERS
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donald trump maga međuizbori midterms republikanci sad

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