POVIJESNI PORAZ
FOTO / Pogledajte kako su Trumpove pristaše doživjele izborni potop republikanaca
U stožerima republikanaca zavladale su nevjerica, razočaranje i tuga zbog izbornog potopa.
Pogledajte kako su pristaše Donalda Trumpa proživjele povijesni poraz.
Razočarane Trumpove pristaše
Mike Blake/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
Kaylee Greenlee/REUTERS
Taylor Coester/REUTERS
Mike Blake/REUTERS
Megan Jelinger/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
Megan Jelinger/REUTERS
Seth Herald/REUTERS
Mike Blake/REUTERS
CALLAGHAN_O'HARE/REUTERS
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