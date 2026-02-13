utvrđivanje kompleksa
FOTO / Satelitske snimke otkrivaju neobične aktivnosti kod iranskih nuklearnih postrojenja
Iran je započeo dodatno utvrđivanje podzemnog kompleksa u blizini jednog od svojih nuklearnih postrojenja, pokazuje analiza novih satelitskih snimaka.
Aktivnosti se odvijaju u trenutku pojačanih napetosti, dok traju pregovori između iranskih i američkih dužnosnika. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim vojnim akcijama protiv Irana ako Teheran ne pristane na novi sporazum o svom nuklearnom programu.
Obnova nuklearnog programa
Snimke, koje je prvi analizirao američki think tank Institute for Science and International Security (ISIS), prikazuju ojačavanje ulaza u tunele na planini Kolang Gaz La, poznatoj i kao Pickaxe Mountain.
Stručnjaci navode da bi objekt mogao biti namijenjen zaštiti iranskih aktivnosti obogaćivanja urana ili ključne opreme, no njegova točna svrha, kao i to je li već operativan, zasad ostaje nejasna.
Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv te odbacuje optužbe da pokušava razviti nuklearno oružje. Ipak, Trump je u lipnju 2025. izjavio da je Iran udaljen tek mjesec dana od posjedovanja nuklearnog oružja. Tada je, tijekom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana prošle godine, naredio napade na tri podzemna nuklearna postrojenja u kojima su centrifuge korištene za proizvodnju visoko obogaćenog urana.
Trump je ustvrdio da su napadi "uništili" iranske kapacitete za obogaćivanje, ali je dodao kako iranski dužnosnici "razmišljaju o pokretanju nove lokacije".
🚨☢️🇮🇷🇺🇲🇮🇱 #Iran has intensified work at the underground nuclear facility known informally as “Pickaxe Mountain”.— OSINT Expert (@OsintExperts) September 27, 2025
Work is underway at the site known as Kuh-e-Kolang Gaz La or “Pickaxe Mountain,” where since 2020 Iranian engineers have been tunneling in the Zagros mountain range- pic.twitter.com/HS8sSHQN0V
Zaštita postrojenja
Pickaxe Mountain nije bila među lokacijama pogođenima u američko-izraelskim zračnim napadima u lipnju 2025., no nuklearno postrojenje u Natanzu, smješteno oko dva kilometra sjevernije, bilo je meta napada.
Satelitska snimka od 10. veljače pokazuje svježe izliveni beton iznad jednog od ulaza u kompleks na Pickaxe Mountainu. Na lokaciji je vidljiva i pumpa za beton, što potvrđuju analitičari ISIS-a i britanske tvrtke za obavještajnu analizu Maiar.
Na drugom ulazu u tunel vidljivo je poravnanje stijena i tla, kao i nova betonski ojačana konstrukcija u blizini. Stručnjaci ISIS-a procjenjuju da su ove promjene usmjerene na jačanje zaštite ulaza od mogućeg zračnog napada.
Prema njihovoj procjeni, stalna prisutnost teške građevinske mehanizacije i materijala sugerira da objekt još nije spreman za operativnu uporabu.
"Iran je ranije tvrdio da se gradnja odnosi na obnovu pogona za sklapanje naprednih centrifuga, no veličina objekta i zaštita koju pruža visoka planina odmah su izazvale zabrinutost da bi se mogle planirati i druge osjetljive aktivnosti, poput obogaćivanja urana", navode iz ISIS-a.
Satellite footage reveals that Iran has built new roofs over previously destroyed nuclear facilities at its Natanz and Isfahan sites.#Iran pic.twitter.com/Omt7lenPm2— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 2, 2026
Radovi na sanaciji postrojenja
Satelitske snimke također pokazuju radove na sanaciji i jačanju obrane u obližnjem postrojenju Natanz te u nuklearnom kompleksu u Isfahanu, udaljenom 125 kilometara sjevernije.
U Isfahanu su, prema analizi ISIS-a, svi ulazi u tunelski kompleks sada zatrpani zemljom. Takvo zatrpavanje, navode stručnjaci, može ublažiti učinke zračnog napada, ali i otežati kopnene operacije usmjerene na preuzimanje ili uništavanje visoko obogaćenog urana koji bi se mogao nalaziti unutar objekta.
Na lokaciji u Isfahanu izgrađen je i novi krov na zgradi za koju se smatra da je korištena u proizvodnji centrifuga, a koja je oštećena u izraelskom napadu prošle godine.
Radovi su vidljivi i iznad zemlje u Natanzu, na mjestu koje je oštećeno u zračnim napadima Izraela i SAD-a prošlog lipnja. Između početka prosinca i siječnja izgrađen je krov iznad oštećenog sustava zaštite od dronova u postrojenju za obogaćivanje. ISIS procjenjuje da je krov postavljen kako bi se spriječilo promatranje aktivnosti koje se odvijaju ispod njega.
Iran očekuje napad?
Profesor Sina Azodi, ravnatelj Programa za bliskoistočne studije na Sveučilištu George Washington u SAD-u, smatra da Iran "djeluje pod pretpostavkom da će se napadi dogoditi te da mora maksimalno zaštititi postrojenja".
"Iranski nuklearni program nije uništen", dodao je. "Jednom kada imate znanje, kapacitete i tehnologiju za obnovu programa, uvijek ga možete ponovno izgraditi."
Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grossi, izjavio je za BBC da je novi nuklearni sporazum između Irana i SAD-a moguć te da je hitno potreban.
"Moj je dojam, nakon razgovora sa svim uključenima, da imamo prozor prilike, ali takvi se prozori znaju naglo zatvoriti, stoga mislim da moramo iskoristiti trenutak", rekao je Grossi u intervjuu na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.
Dodao je i kako vjeruje da se procijenjenih 400 kilograma visoko obogaćenog urana koji je tehnički samo korak udaljen od razine potrebne za izradu oružja i dalje nalazi u podzemnim tunelima i komorama na koje su SAD prošlog lipnja bacile bombe za probijanje bunkera
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare