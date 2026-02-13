FOTO / Satelitske snimke otkrivaju neobične aktivnosti kod iranskih nuklearnih postrojenja

Radovi su vidljivi i iznad zemlje u Natanzu, na mjestu koje je oštećeno u zračnim napadima Izraela i SAD-a prošlog lipnja. Između početka prosinca i siječnja izgrađen je krov iznad oštećenog sustava zaštite od dronova u postrojenju za obogaćivanje. ISIS procjenjuje da je krov postavljen kako bi se spriječilo promatranje aktivnosti koje se odvijaju ispod njega.