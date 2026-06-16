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magnitude 6,7

FOTO / Snažan potres pogodio indonezijski otok

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Hina
|
16. lip. 2026. 08:48
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Sulawesi
Josua Marunduh / AFP

Potres magnitude 6,7 pogodio je u utorak indonezijski otok Sulawesi, priopćili su Američki geološki zavod (USGS) i Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

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Potres se dogodio u 5:27 sati po srednjoeuropskom vremenu, na relativno maloj dubini od 10 kilometara u blizini grada Palu u središnjem Sulawesiju.

Nema neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima. Nije izdano upozorenje na tsunami.

Sulawesi
MUHAMMAD RIFKI / AFP

Sulawesi, smješten između Bornea i Papue Nove Gvineje, jedan je od većih otoka u Indoneziji, jugoistočnoj azijskoj državi sastavljenoj od više od 17.000 otoka.

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje se redovito događaju potresi i vulkanske erupcije.

Godine 2018. 2200 ljudi poginulo je u Paluu u potresu magnitude 7,5, nakon čega je uslijedio tsunami.

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Teme
indonezija potres sulawesi

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