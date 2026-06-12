FOTO / Trump slavi 80. rođendan UFC spektaklom u Bijeloj kući, očekuju milijardu gledatelja

Očito je i američki politički establišment prepoznao da je ovo događaj koji će privući veliku publiku te je spreman sufinancirati ga. Unatoč početnim najavama da će UFC pokriti procijenjene troškove događaja od 60 milijuna dolara, sudski dokumenti pokazuju da je sedam vladinih agencija uložilo značajne resurse i osoblje u događaj.Organizatori također očekuju više od 120 000 posjetitelja koji će gledati nedjeljne borbe na velikim ekranima nakon što su osvojili besplatne ulaznice na tomboli.