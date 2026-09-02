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NESTALO 10 LJUDI

FOTO, VIDEO / Sudar dva broda kod Istanbula, traje potraga za nestalom posadom

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Hina
|
02. ruj. 2026. 08:10
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08:36
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Ilustracija: OZAN KOSE/AFP

Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula.

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Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, također pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Ereğli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u priopćenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.

Prema podacima Istanbulske gospodarske komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zeybe Denizcilik, plovi kao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, kemijski tanker.

Operacija potrage i spašavanja i dalje je u tijeku, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

Teme
istanbul pomorska nesreća sudar brodova sudar brodova istanbul

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