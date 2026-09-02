NESTALO 10 LJUDI
FOTO, VIDEO / Sudar dva broda kod Istanbula, traje potraga za nestalom posadom
Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula.
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Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, također pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Ereğli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u priopćenju ureda guvernera.
SON DAKİKA | Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 2, 2026
• Tuğberg İmamoğlu adlı ticari gemideki 10 mürettebat ile iletişim kurulamadı.
• ALSU isimli ticari gemi hasar almadı.
• Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/UYoNup8cy3
🔴 #SONDAKİKA | Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı!— Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026
ALSU isimli gemide hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve 10 mürettebatıyla irtibat kurulamadı.
İstanbul Valiliği, bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. https://t.co/prc3BAyWcn pic.twitter.com/tnLvkYY8k6
🚨 Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı— CGTN Türk (@cgtnturk) September 2, 2026
📌Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çarpışmasının ardından, TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.
📌Denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.… pic.twitter.com/D3DcCKktf7
Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u priopćenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.
Prema podacima Istanbulske gospodarske komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zeybe Denizcilik, plovi kao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, kemijski tanker.
Operacija potrage i spašavanja i dalje je u tijeku, navodi se u priopćenju ureda guvernera.
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