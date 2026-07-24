"teška situacija"
Hrvatski kanader poletio u Francusku pomoći u gašenju požara!
Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s dvije posade i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, poletio je danas iz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku na gašenje požara u Francusku Republiku.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francusku Republiku na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu.
"Situacija u Francuskoj je teška"
Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen istaknuo je: "Naša posada je spremna za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bi pomogli u borbi s vatrenom stihijom." Pukovnik Došen rekao je i kako hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara i u Hrvatskoj i u inozemstvu.
U skladu s Člankom 56. stavkom 1. Zakona o obrani propisano je da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.
Evakuacije u Francuskoj
Francuske vlasti naredile su evakuaciju cijelog poluotoka Cap Ferret (Lège-Cap Ferret) na jugozapadnoj obali zemlje, a stotine ljudi napuštaju područje brodovima, javlja BBC.
Popularno turističko odredište evakuira se dok se vatrogasci i dalje bore s velikim šumskim požarom koji već nekoliko dana bjesni u regiji Gironde.
Požar, koji je izbio u utorak u mjestu Saumos, tijekom noći se nastavio širiti te je do sada progutao 8.700 hektara površine.
U međuvremenu je španjolska vlada proglasila izvanredno stanje zbog šumskih požara koji nekontrolirano gore na nekoliko područja u blizini Madrida.
Tijekom noći na jugozapadu Francuske nije bilo novih žrtava, no u utorak su dvojica vatrogasaca poginula gaseći požar u blizini zračne luke Bordeaux.
Dalje uz atlantsku obalu, u blizini grada Biscarrossea u francuskoj regiji Landes, još jedan "veliki" požar, koji je izbio u četvrtak poslijepodne, doveo je do evakuacije više od 23.000 ljudi.
Oko 18.000 stanovnika Biscarrossea i 5.000 ljudi iz mjesta Parentis-en-Born morali su napustiti svoje domove, kampove, dom za starije osobe i ljetni kamp.
U jutarnjem izvješću u petak navedeno je da je u tijeku evakuacija središta Biscarrossea.
Macron najavio potporu
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u četvrtak navečer da je situacija sa šumskim požarima u zemlji "vrlo napeta", posebno u regiji Gironde.
Macron je rekao da je zatražio pomoć Europske unije te da će uskoro stići zračna potpora iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke.
Prefektica departmana Gironde Sophie Brocas rano u petak naredila je "završnu fazu" evakuacije poluotoka.
Građanima je naloženo da područje napuste glavnom cestom D106 prema Bordeauxu, dok su između 7 i 10 sati po lokalnom vremenu s četiri pristaništa organizirani brodski prijevozi za one koji nisu mogli otići cestom.
Već u četvrtak iz regije Gironde evakuirano je oko 20.000 ljudi, od kojih su mnogi bili turisti smješteni u kampovima na poluotoku.
Dodatne evakuacije provedene su i u mjestu La Porge u četvrtak navečer, a Sophie Brocas istaknula je da je sve proteklo "mirno".
Dodala je da će kuće u evakuiranim područjima biti pod nadzorom kako bi se spriječile krađe i vandalizam.
Na terenu su i dalje angažirane "značajne snage" koje se bore s požarom, a tijekom idućih sati očekuje se dolazak dodatnih kopnenih i zračnih snaga.
Vlasti su pozvale građane da ne odlaze u pogođena područja.
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