Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen istaknuo je: "Naša posada je spremna za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bi pomogli u borbi s vatrenom stihijom." Pukovnik Došen rekao je i kako hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara i u Hrvatskoj i u inozemstvu.