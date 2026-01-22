Francuska ratna mornarica presrela ruski tanker Grinch

Francuska ratna mornarica presrela je u četvrtak ujutro u Sredozemnom moru "naftni tanker koji dolazi iz Rusije", a za koji se sumnja da pripada floti u sjeni kojom se financira "agresorski rat protiv Ukrajine", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Provjera "nacionalnosti broda"
Taj tanker, koji je "pod međunarodnim sankcijama i osumnjičen za plovidbu pod lažnom zastavom", presretnut je "uz pomoć nekoliko naših saveznika", precizirao je francuski predsjednik u poruci na platformi X. Dodao je da je "brod skrenut s rute" te da je "otvorena pravosudna istraga".
Pomorski prefekt za Sredozemlje iznio je više detalja u priopćenju o ovoj "akciji provedenoj u suradnji s našim saveznicima, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo". Akcija se odvila "na otvorenom moru" između Španjolske i Sjeverne Afrike, na brodu "tankeru-teretnjaku Grinchu koji je krenuo iz Murmanska", arktičke luke u Barentsovom moru.
Ova operacija "imala je za cilj provjeriti nacionalnost broda", a "pregled dokumenata potvrdio je sumnje u ispravnost istaknute zastave". To je dovelo do "prijave tužitelju u Marseilleu", navodi pomorska prefektura uz napomenu da brod "trenutačno prate snage ratne mornarice prema sidrištu radi nastavka provjera".
🚨 🇫🇷 🇷🇺 This morning, the French Navy seized a tanker from the Russian shadow fleet: the GRINCH (IMO 9288851), sailing under a false flag 🇰🇲.— SONARROW (@SONARROW_OSINT) January 22, 2026
She is under 🇪🇺🇬🇧🇺🇸 sanctions.
Tanker War II continues.
🐙 https://t.co/mQ72XRDRdP pic.twitter.com/8DPHZgw3Nm
Francuska "odlučna provoditi međunarodno pravo"
Za Emmanuela Macrona ovo presretanje, provedeno "uz strogo poštovanje Konvencije UN-a o pravu mora", pokazuje da je Francuska "odlučna provoditi međunarodno pravo i jamčiti učinkovitost sankcija" protiv ruske "flote u sjeni", čije "aktivnosti pridonose financiranju agresorskog rata protiv Ukrajine".
Tanker Grinch nalazi se pod tim imenom na popisu brodova ruske flote u sjeni koje je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali pod imenom Carl na popisu koji su sastavile Europska unija i Sjedinjene Države.
Prema stranici MarineTraffic, specijaliziranoj za praćenje brodova, u trenutku presretanja brod je plovio prema istoku, između Almerije (Španjolska) i Orana (Alžir), ističući zastavu
