Francuska ratna mornarica presrela ruski tanker Grinch

Hina
22. sij. 2026. 17:07
francuska presrela ruski tanker grinch
Screenshot / @vesselfinder

Francuska ratna mornarica presrela je u četvrtak ujutro u Sredozemnom moru "naftni tanker koji dolazi iz Rusije", a za koji se sumnja da pripada floti u sjeni kojom se financira "agresorski rat protiv Ukrajine", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Provjera "nacionalnosti broda"

Taj tanker, koji je "pod međunarodnim sankcijama i osumnjičen za plovidbu pod lažnom zastavom", presretnut je "uz pomoć nekoliko naših saveznika", precizirao je francuski predsjednik u poruci na platformi X. Dodao je da je "brod skrenut s rute" te da je "otvorena pravosudna istraga".

Pomorski prefekt za Sredozemlje iznio je više detalja u priopćenju o ovoj "akciji provedenoj u suradnji s našim saveznicima, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo". Akcija se odvila "na otvorenom moru" između Španjolske i Sjeverne Afrike, na brodu "tankeru-teretnjaku Grinchu koji je krenuo iz Murmanska", arktičke luke u Barentsovom moru.

Ova operacija "imala je za cilj provjeriti nacionalnost broda", a "pregled dokumenata potvrdio je sumnje u ispravnost istaknute zastave". To je dovelo do "prijave tužitelju u Marseilleu", navodi pomorska prefektura uz napomenu da brod "trenutačno prate snage ratne mornarice prema sidrištu radi nastavka provjera".

Francuska "odlučna provoditi međunarodno pravo"

Za Emmanuela Macrona ovo presretanje, provedeno "uz strogo poštovanje Konvencije UN-a o pravu mora", pokazuje da je Francuska "odlučna provoditi međunarodno pravo i jamčiti učinkovitost sankcija" protiv ruske "flote u sjeni", čije "aktivnosti pridonose financiranju agresorskog rata protiv Ukrajine".

Tanker Grinch nalazi se pod tim imenom na popisu brodova ruske flote u sjeni koje je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo, ali pod imenom Carl na popisu koji su sastavile Europska unija i Sjedinjene Države.

Prema stranici MarineTraffic, specijaliziranoj za praćenje brodova, u trenutku presretanja brod je plovio prema istoku, između Almerije (Španjolska) i Orana (Alžir), ističući zastavu

