Francuska vlada preživjela glasanja o povjerenju

Vlada francuskog premijera Sebastiena Lecornua preživjela je glasanja o povjerenju u Nacionalnoj skupštini.
Prijedlog za glasanje o nepovjerenju, koji je podnijelo krajnje desno Nacionalno okupljanje, podržalo je 144 članova parlamenta. Međutim, bilo je potrebno 289 glasova kako bi bio prihvaćen. Prijedlog krajnje ljevice o kojem se glasalo prije toga također nije prošao.
Lecornu, francuski premijer s najkraćim mandatom u modernom dobu prije nego što je ponovno imenovan prošli tjedan, suočio se s mogućnošću još kraćeg drugog mandata dok u utorak nije napravio ustupak oko mirovinske reforme.
Socijalisti su pozdravili su taj potez, rekavši da neće podržati dva prijedloga za glasanje o nepovjerenju, jedan od krajnje ljevice i drugi od krajnje desnog Nacionalnog okupljanja.
Suspenzijom mirovinske reforme Lecornu prijeti da će potkopati jedan od glavnih Macronovih ekonomskih poteza u vrijeme kada su francuske javne financije u opasnom stanju, ostavljajući predsjednika s malo domaćih postignuća nakon osam godina na vlasti.
Francuska je usred najgore političke krize proteklih desetljeća dok niz manjinskih vlada nastoji progurati proračune za smanjenje deficita kroz zakonodavno tijelo žestoko podijeljeno u tri različita ideološka bloka.
