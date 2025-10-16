Oglas

Sebastien Lecornu

Hoće li francuski premijer preživjeti glasanja o nepovjerenju?

Hina
16. lis. 2025. 08:29
French Prime Minister Sebastien Lecornu gestures as he speaks during a debate following his first general policy speech in front of the parliament and the new government at the National Assembly in Paris, France, October 14, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes
REUTERS/Gonzalo Fuentes

Francuski premijer Sebastien Lecornu vjerojatno će preživjeti dva glasanja o nepovjerenju u parlamentu u četvrtak nakon što je ponudio suspenziju mirovinske reforme kako bi dobio potporu ljevice.

Lecornu, francuski premijer s najkraćim mandatom u modernom dobu prije nego što je ponovno imenovan prošli tjedan, suočio se s mogućnošću još kraćeg drugog mandata dok u utorak nije napravio ustupak oko mirovinske reforme.

Socijalisti, koji drže ključ Lecornuova političkog opstanka, pozdravili su taj potez, rekavši da neće podržati dva prijedloga za glasanje o nepovjerenju o kojima bi se trebalo glasati u četvrtak, jedan od krajnje ljevice i drugi od krajnje desnog Nacionalnog okupljanja.

Očekuje se da će rezultat biti tijesan

Unatoč Lecornuovoj ponudi da se reforma odgodi do razdoblja nakon predsjedničkih izbora 2027., očekuje se da će rezultat biti tijesan, a potencijalni pobunjenici iz redova socijalista ili konzervativnih republikanaca unose određenu sumnju u rezultat. 

U parlamentu je 265 zastupnika koji su rekli da će glasati za rušenje Lecornua, a za njegovo uklanjanje s funkcije potrebno je 289 glasova.

Jedan od glavnih Macronovih ekonomskih poteza

Suspenzijom mirovinske reforme Lecornu prijeti da će potkopati jedan od glavnih Macronovih ekonomskih poteza u vrijeme kada su francuske javne financije u opasnom stanju, ostavljajući predsjednika s malo domaćih postignuća nakon osam godina na vlasti.

Francuska je usred najgore političke krize proteklih desetljeća dok niz manjinskih vlada nastoji progurati proračune za smanjenje deficita kroz zakonodavno tijelo žestoko podijeljeno u tri različita ideološka bloka.

Francuski socijalisti u srijedu su najavili moguće uključivanje poreza na milijardere u proračun za 2026. godinu, dok su u parlamentu počeli razgovori o njegovu usvajanju.

Teme
Francuska Sebastien Lecornu

