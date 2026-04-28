Vrijeme provedeno u Elizejskoj palači kao francuska prva dama učinilo je Brigitte Macron tužnijom i ciničnijom, priznala je u nedavnom intervjuu.
Ova 73-godišnja bivša učiteljica rekla je da ju je gotovo desetljeće provedeno u Elizejskoj palači uz supruga Emmanuela Macrona izložilo svjetskoj "gluposti" i "zloći". "Prije sam imala normalan život, djecu, posao, uspone i padove, kao i svi ostali. Ovdje je ovih deset godina prošlo tako brzo... Bile su tako intenzivne. Vidjela sam tamu svijeta, glupost, zlo. Ponekad sam tužnija nego ikad prije", kazala je za La Tribune Dimanche.
Prva dama vodi dnevnik koji nikada nikome nije pokazala. "Ponekad mi je teško vidjeti plavo nebo. Imam trenutke pesimizma kakve nikada prije nisam imala", priznala je.
Prije susreta s aktualnim francuskim predsjednikom, Brigitte Macron bila je udana majka troje djece. Macrona je upoznala 1993. godine, kad je bio njezin 15-godišnji učenik.
Odlazi iz politike
Prije nekoliko dana francuski je predsjednik Emmanuel Macron rekao da će napustiti politiku nakon što mu iduće godine istekne mandat. Tijekom intervjua u školi na Cipru prošlog tjedna, Macron je rekao: "Nisam se bavio politikom prije i neću se baviti ni poslije mandata".
Prije nego što je postao francuski predsjednik 2017. godine, ovaj 48-godišnjak je radio kao investicijski bankar.
"Najteže je nakon devet godina to što se morate držati onoga što ste dobro radili, ali ponekad morate ponovno promisliti o stvarima koje ste loše radili", dodao je.
Kibernetičko nasilje nad prvom damom
Tijekom Macronovog mandata, Brigitte Macron bila je predmet teorija zavjere i lažnih optužbi da je transrodna žena.
Ranije ove godine, deset osoba, uključujući trgovca umjetninama, učitelja, računalnog znanstvenika i izabranog dužnosnika, osuđeno je za kibernetičko nasilje, što je dovelo do pogoršanja fizičkog i mentalnog zdravlja prve dame Francuske.
Candace Owens, konzervativna američka podcasterica, također je optužila francusku prvu damu da je transrodna žena, šireći lažne glasine u Sjedinjenim Državama.
