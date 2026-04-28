Ova 73-godišnja bivša učiteljica rekla je da ju je gotovo desetljeće provedeno u Elizejskoj palači uz supruga Emmanuela Macrona izložilo svjetskoj "gluposti" i "zloći". "Prije sam imala normalan život, djecu, posao, uspone i padove, kao i svi ostali. Ovdje je ovih deset godina prošlo tako brzo... Bile su tako intenzivne. Vidjela sam tamu svijeta, glupost, zlo. Ponekad sam tužnija nego ikad prije", kazala je za La Tribune Dimanche.