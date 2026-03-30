The Guardian: Kako (krajnja) desnica i populisti uništavaju europsko pravosuđe

PIXABAY

Neovisnost pravosuđa u Europi sve je ugroženija zbog političkih napada, osobito od strane populističkih i krajnje desnih aktera. Slučajevi poput presuda Marine Le Pen i Nicolasa Sarkozyja u Francuskoj pokazali su kako političari sve češće optužuju sudove za pristranost, čime se potkopava povjerenje javnosti.

Podijeli

Oglas

Organizacija Liberties upozorava da je neovisno pravosuđe temelj vladavine prava, no politički pritisci i prijetnje sucima postaju sve učestaliji.

Kako piše The Guardian, u Mađarskoj je premijer Viktor Orbán sustavno oslabio neovisnost sudstva kroz ustavne i zakonske promjene, popunjavajući sudove lojalnim sucima i praktički preuzimajući kontrolu nad pravosudnim sustavom.

No pritisci rastu i u državama s dugom demokratskom tradicijom. Politički napadi na suce postaju sve češći i ozbiljno narušavaju povjerenje javnosti, navodi Liberties u izvješću za 2026.

U Italiji vlada Giorgie Meloni ušla je u sukob s pravosuđem i pokušala reformama oslabiti njegovu neovisnost, no birači su te prijedloge odbili.

Nitko nije pošteđen

I u Njemačkoj, unatoč snažnim institucijama, rastu pritisci. Problemi uključuju nedostatak financiranja i pokušaje krajnje desnice da utječe na pravosuđe. Stranka AfD blokirala je imenovanja sudaca u jednoj saveznoj pokrajini kako bi ostvarila političke ciljeve.

U Poljskoj nova vlast teško poništava reforme prethodne vlade koje su oslabile pravosudni sustav, dijelom zbog političkih prepreka i nedostatka podrške.

Stručnjaci upozoravaju da urušavanje pravne države može biti brzo i teško reverzibilno, te naglašavaju važnost pravodobnog djelovanja kako bi se očuvala neovisnost sudova.