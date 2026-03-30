OD MAĐARSKE DO FRANCUSKE

The Guardian: Kako (krajnja) desnica i populisti uništavaju europsko pravosuđe

30. ožu. 2026. 22:27
Neovisnost pravosuđa u Europi sve je ugroženija zbog političkih napada, osobito od strane populističkih i krajnje desnih aktera. Slučajevi poput presuda Marine Le Pen i Nicolasa Sarkozyja u Francuskoj pokazali su kako političari sve češće optužuju sudove za pristranost, čime se potkopava povjerenje javnosti.

Organizacija Liberties upozorava da je neovisno pravosuđe temelj vladavine prava, no politički pritisci i prijetnje sucima postaju sve učestaliji.

Kako piše The Guardian, u Mađarskoj je premijer Viktor Orbán sustavno oslabio neovisnost sudstva kroz ustavne i zakonske promjene, popunjavajući sudove lojalnim sucima i praktički preuzimajući kontrolu nad pravosudnim sustavom.

No pritisci rastu i u državama s dugom demokratskom tradicijom. Politički napadi na suce postaju sve češći i ozbiljno narušavaju povjerenje javnosti, navodi Liberties u izvješću za 2026.

U Italiji vlada Giorgie Meloni ušla je u sukob s pravosuđem i pokušala reformama oslabiti njegovu neovisnost, no birači su te prijedloge odbili.

Nitko nije pošteđen

I u Njemačkoj, unatoč snažnim institucijama, rastu pritisci. Problemi uključuju nedostatak financiranja i pokušaje krajnje desnice da utječe na pravosuđe. Stranka AfD blokirala je imenovanja sudaca u jednoj saveznoj pokrajini kako bi ostvarila političke ciljeve.

U Poljskoj nova vlast teško poništava reforme prethodne vlade koje su oslabile pravosudni sustav, dijelom zbog političkih prepreka i nedostatka podrške.

Stručnjaci upozoravaju da urušavanje pravne države može biti brzo i teško reverzibilno, te naglašavaju važnost pravodobnog djelovanja kako bi se očuvala neovisnost sudova.

