Macron u Vatikanu kod Pape, evo o čemu su razgovarali

Papa Lav XIV. primio je u petak Emmanuela Macrona u privatnu audijenciju u njihovu prvom susretu uživo, gotovo godinu dana nakon izbora američkog pape koji se kao i francuski predsjednik distancirao od ratoborne retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U pratnji supruge Brigitte Macron, francuski predsjednik primljen je u Apostolskoj palači gdje je imao privatnu audijenciju s papom sat vremena, znatno duže nego što je uobičajeno za takvu vrstu susreta.

"Prenio je poziv Njegovoj Svetosti da posjeti Francusku", točnije Pariz i Lourdes, objavila je Elizejska palača, dodajući da se vrijeme još "treba finalizirati".

Posjet oko rujna je predložen, ali još nije potvrđen.

"Dijelimo isto uvjerenje: suočeni s podjelama svijeta, rad na miru je i dužnost i nužnost. Francuska će uvijek težiti dijalogu, pravdi i bratstvu među narodima", napisao je Emmanuel Macron na X-u nakon razgovora.

Très heureux de rencontrer Sa Sainteté le Pape Léon XIV.



Nous portons une même conviction : face aux fractures du monde, l’action pour la paix est un devoir et une exigence. La France œuvrera toujours pour le dialogue, la justice et la fraternité entre les peuples. pic.twitter.com/2YLhOeA6C4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 10, 2026

U svojoj izjavi, Sveta Stolica je također napomenula da su dvojica muškaraca izrazila nadu da će se, suočeni sa „sukobima diljem svijeta“, „mirni suživot moći obnoviti dijalogom i pregovorima“.

Posljednjih dana Emmanuel Macron i papa Lav XIV. zauzeli su oštriji stav protiv Donalda Trumpa. Nakon objave primirja, obojica su pozvali da se zatišje u neprijateljstvima prevede u trajni diplomatski sporazum.

Za svoju četvrtu papinsku audijenciju u dva mandata - nakon tri koje je odobrio papa Franjo, koji je umro prošle godine - Emmanuel Macron je prvenstveno namjeravao razgovarati o „rješenju krize na Bliskom istoku“, prema Elizejskoj palači.

Libanon, koji je u srijedu doživio dan smrtonosnih izraelskih napada unatoč zatišju na drugim frontama, dobiva posebnu pozornost od Pape i od predsjednika, dodala je francuska strana.