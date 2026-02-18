Frederik X. posjetio Grenland: "Došli smo vidjeti kralja..."

Washington redovito govori da je kontrola Grenlanda ključna za sigurnost SAD-a i optužuje Dansku i Europljane da ne štite dovoljno ovo strateško područje od ruskih i kineskih ambicija. Međutim, Trump je odustao od svojih prijetnji nakon potpisivanja okvirnog sporazuma s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, čiji je cilj jačanje američkog utjecaja i otvaranje puta za razgovore između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država.