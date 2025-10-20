tijekom proslave marinaca
Geler projektila pogodio vozila iz pratnje JD Vancea: "Prerano je eksplodirao"
Šrapnel od artiljerijskog projektila koji je detoniran tijekom proslave rođendana američkog Marinskog korpusa pogodilo je najmanje dva vozila na autocesti u Kaliforniji u subotu, priopćili su dužnosnici.
Događaj, kojim se obilježavala 250. obljetnica Marinskog korpusa, pohađao je i potpredsjednik JD Vance, a uključivao je ispaljivanje pravog streljiva. Kalifornijska prometna patrola izvijestila je da je jedan projektil „prerano eksplodirao u zraku“ i pogodio dva vozila koja su bila dio Vanceove sigurnosne pratnje, prenosi BBC.
Incident se dogodio dok su državni dužnosnici i Bijela kuća bili u sporu oko odluke o zatvaranju dijela autoceste Interstate 5 zbog događaja u južnoj Kaliforniji.
„Ispaljivanje pravog oružja iznad prometne autoceste nije samo pogrešno — to je opasno“, izjavio je demokratski guverner Gavin Newsom.
Prometna patrola navela je da nema ozlijeđenih te da su o incidentu obavijestili Marinski korpus, koji je potom otkazao daljnje ispaljivanje streljiva.
„Ovo je bila neuobičajena i zabrinjavajuća situacija“, rekao je šef granične divizije Tony Coronado, dodavši da takve vježbe nisu uobičajene iznad aktivnih prometnica.
Newsom je rekao da je zatvorio dio autoceste I-5 „zbog iznimne opasnosti po živote i ometanja vozača, uključujući iznenadne i glasne eksplozije“.
No prije nego što su bili upoznati s incidentom, dužnosnici iz ureda potpredsjednika osporavali su tvrdnje da je demonstracija opasna i optužili guvernera Newsoma da pokušava širiti strah.
BBC je kontaktirao Bijelu kuću i ured potpredsjednika u vezi s incidentom s krhotinama.
„Ako Gavin Newsom želi osporavati vojne vježbe koje osiguravaju da su naše oružane snage najsmrtonosnija i najučinkovitija borbena sila na svijetu, neka samo izvoli“, izjavio je William Martin, Vanceov direktor komunikacija, za CNN, prije nego što je incident postao poznat javnosti.
„Ne bi bilo iznenađenje da se spusti tako nisko, s obzirom na njegovu jadnu povijest neuspjeha kao guvernera.“
Newsom je na vojni propust reagirao riječima da su Donald Trump i JD Vance „ugrozili živote radi predstave“. Dodao je da, ako žele odati počast vojnicima, trebaju raditi na ponovnom otvaranju savezne vlade, koja je ostala bez financiranja početkom listopada.
Prva marinska ekspedicijska postrojba iz Camp Pendletona izjavila je da je svjesna incidenta koji se dogodio s granatom kalibra 155 milimetara ispaljenom tijekom događaja te da je istraga u tijeku.
„Demonstracija je prošla kroz rigoroznu sigurnosnu procjenu i više slojeva provjere kako bi se osigurala sigurnost građana“, stoji u njihovu priopćenju.
„Poštujući utvrđene sigurnosne protokole, ispaljivanje je obustavljeno. Nije bilo ozlijeđenih, a demonstracija je završila prema planu.“
U policijskom izvješću navodi se da su dva oštećena vozila, koja su bila dio Vanceove pratnje, potom poslana da čuvaju zatvoreni dio autoceste tijekom događaja.
Policajci su u izvješću zapisali da su vidjeli kako artiljerijski projektil nije preletio autocestu te je eksplodirao blizu južnih traka.
Jedan od njih izjavio je da je zvučalo kao da po njegovom motociklu „padaju kamenčići“. Pronađeno je nekoliko komada krhotina, uključujući i jednu koja je udubila poklopac motora policijskog automobila.
Prema marincima, demonstracija je bila najveća u kontinentalnom dijelu SAD-a u posljednjih deset godina, a uključivala je borbene zrakoplove, mornaričke brodove, helikoptere i ispaljivanje pravog streljiva iz vučnog haubičkog topa.
Tijekom obraćanja pred stotinama marinaca, Vance se prisjetio svog vremena u korpusu, kritizirao vladino zatvaranje i prethodne vojne programe raznolikosti.
„Ne bih bio ovdje danas, ne bih bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, ne bih bio čovjek kakav jesam da nije bilo one četiri godine koje sam služio u Marinskom korpusu“, rekao je.
Vance je proveo četiri godine u marincima i služio u Iraku 2005. godine.
No njegov govor bio je uvelike politički, a dijelom je napao i „probuđene“ (woke) aspekte vojske.
„Naša je zajednička svrha, naša zajednička misija — i činjenica da svatko ovdje krvari marinsko zeleno“, poručio je.
