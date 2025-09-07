NYT: Američki marinci ubili sjevernokorejske civile u tajnoj misiji?

Pripadnici američkih mornaričkih specijalaca (Navy SEALs) upucali su i ubili više sjevernokorejskih civila tijekom propale tajne misije postavljanja prislušnog uređaja u nuklearno naoružanoj zemlji, za vrijeme osjetljivih diplomatskih pregovora 2019. godine, izvijestio je u petak New York Times.
Pozivajući se na neimenovane izvore, uključujući sadašnje i bivše vojne dužnosnike upoznate s još uvijek povjerljivim detaljima, list navodi da je Donald Trump odobrio operaciju tijekom svojeg prvog mandata, dok je sudjelovao u povijesnim pregovorima s čelnikom Sjeverne Koreje Kim Jong-Unom.
Bijela kuća, Pentagon i američko veleposlanstvo u Seoulu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar povodom izvješća.
Prema pisanju Timesa, civili su se bavili sakupljanjem školjki ronjenjem kada su se slučajno susreli s jedinicom specijalaca koja je pod okriljem noći stigla na obalu. Američke snage otvorile su vatru, usmrtivši sve koji su se nalazili na malom ribarskom čamcu, navodi se, bez preciziranja broja žrtava.
Kasnija povjerljiva revizija Pentagona zaključila je da su ubojstva bila opravdana u skladu s pravilima o uporabi sile, navodi se u izvješću.
Od posljednjeg Trumpova summita s Kimom 2019. godine, pregovori su propali, a Sjeverna Koreja nastavila je s razvojem nuklearnog oružja i balističkog raketnog programa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
