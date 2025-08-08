Oglas

JD VANCE

Trumpov potpredsjednik otkrio planira li SAD priznati Palestinu

author
Hina
|
08. kol. 2025. 17:06
JD Vance
Tobias SCHWARZ / AFP

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance izjavio je da njegova zemlja ne planira priznati palestinsku državu, o čemu će razgovarati s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem na sastanku u petak.

Oglas

"Nemamo planove priznati palestinsku državu. Ne znam što bi to značilo stvarno priznati palestinsku državu s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade na tom području", poručio je JD Vance novinarima.

Dodao je da je predsjednik Donald Trump "bio vrlo jasan u vezi svojih ciljeva, u vezi s onim što želi postići na Bliskom istoku i da će to nastaviti činiti."

Vance se sastaje s Davidom Lammyjem u Chevening Houseu, seoskoj rezidenciji u južnoj Engleskoj koju koristi ministar vanjskih poslova, na početku putovanja u Veliku Britaniju sa svojom obitelji.

Teme
Donald Trump JD Vance Palestina SAD genocid u gazi zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ