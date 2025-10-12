FOTO, VIDEO / Srušio se helikopter u Kaliforniji: Ima ozlijeđenih, širi se dramatična snimka

Pet osoba, uključujući jedno dijete, hospitalizirano je kada se helikopter srušio u gradu Huntington Beach u južnoj Kaliforniji u subotu poslijepodne.
Nesreća se dogodila nešto poslije 14 sati po lokalnom vremenu, u blizini parkirališta uz Pacific Coast Highway, između Beach Boulevarda i Twin Dolphins Drivea, prema navodima vatrogasaca iz Huntington Beacha.
Gradski dužnosnici rekli su za CBS da su dvije osobe iz helikoptera sigurno izvučene iz olupine. Tri pješaka na ulici također su ozlijeđena u incidentu, a svih pet osoba prevezeno je u bolnicu na liječenje. Njihovo zdravstveno stanje zasad nije poznato.
Policija je oko 15 sati zatvorila Pacific Coast Highway između Huntington Streeta i Beach Boulevarda, započinjući istragu nesreće. Zamolili su građane da izbjegavaju to područje i koriste alternativne rute nekoliko sati nakon zatvaranja.
Helicopter crash around 2pm in Huntington Beach— Joshua Huang (@joshuahuang_07) October 11, 2025
The pilot had 3 other helicopters coming in for Cars n Copters 2025 event. pic.twitter.com/Dyl5Oyzfdv
Dramatičan video objavljen na društvenim mrežama prikazuje helikopter kako se nekoliko puta okreće prije nego što se srušio u palme i vanjsko stubište pješačkog mosta koji prelazi PCH i vodi do hotela Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.
Drugi videozapis prikazuje objekt koji pada iz helikoptera neposredno prije nego što je pao s neba.
Svjedoci su rekli da je izgledalo kao da se helikopter nagnuo prema mostu prije nego što je izgubio kontrolu i srušio se.
"Čuli ste taj čudan zvuk koji nije zvučao ispravno”, rekao je Kevin Bullat, koji je svjedočio prizoru. „Pogledao sam van i vidio helikopter kako se nekontrolirano okreće... Moj prijatelj je vidio šrapnele ili samo krhotine kako lete preko PCH-a.”
Nije poznato što je uzrokovalo pad helikoptera. Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) obaviješteni su o nesreći, rekli su gradski dužnosnici.
Helikopter je bio model Bell 222, koji pokreću dva turbovratilna motora, a proizveden je 1980. godine.
