Globalne isporuke mobitela oštro pale, evo i zašto

Appleov tržišni udio porastao je na 22 posto i prvi je put u trećem tromjesečju prekoračio granicu od 20 posto, unatoč manjem broju isporučenih mobitela nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Smanjene isporuke odražavaju visoku osnovicu u trećem prošlogodišnjem tromjesečju kada su bili lansirali cijelu seriju iPhonea 17. U ovoj pak godini nisu plasirali osnovni model iPhonea 18, napominju u Counterpoint Researchu.