MAPA / Ruske snage pred osvajanjem nekoliko ključnih gradova u istočnoj Ukrajini, imaju i sljedeću metu
Ruske su postrojbe posljednjih mjeseci napredovale ledenjačkim tempom, no dobici na jugu i istoku Ukrajine mogli bi Moskvi dati prednost u mirovnim pregovorima pod posredovanjem SAD-a.
Više od godinu dana ruske su snage napredovale kroz bojišta u Ukrajini, a da pritom nisu zauzele nijedno urbano uporište, piše New York Times.
Sada su ti iscrpljujući pomaci na pragu toga da se isplate. Prema vojnim stručnjacima i neovisnim promatračima bojišta, Rusija se čini spremnom u nadolazećim tjednima ili mjesecima dovršiti zauzimanje triju strateških područja.
Zauzimanje sva tri područja — grada Huljajpolja na jugoistoku te gradova Pokrovska i Mirnograda, oko 60 milja sjeveroistočno — dalo bi Rusiji urbano uporište za razmještaj postrojbi i organizaciju logistike za buduće ofenzive, kao i dodatnu polugu u mirovnim pregovorima pod posredovanjem SAD-a. Moskva bi te dobitke mogla iskoristiti kako bi u pregovorima tvrdila da je njezino napredovanje, premda sporo, neizbježno te da bi Ukrajini bilo bolje sada ustupiti teritorij u dogovoru nego ga kasnije izgubiti u krvavim borbama.
Rusija ostvaruje nove prodore na jugu
Najopasniji ruski pritisak odvija se u jugoistočnoj Zaporiškoj oblasti. Huljajpolje, grad koji je godinama bio oslonac dijela ove bojišnice, gotovo je u potpunosti pod ruskom kontrolom, prema kartama bojišta neovisnih skupina i riječima kapetana Dmitra Filatova, ukrajinskog časnika koji se ondje bori.
Kapetan Filatov, zapovjednik Prve odvojene jurišne pukovnije, prošlog je tjedna u tekstualnim porukama naveo da ukrajinske snage još drže nekoliko zgrada unutar Huljajpolja. No „većina grada u potpunosti je pod neprijateljskom kontrolom“, rekao je, dodajući da su 95 posto tamošnjih vojnika Rusi.
Huljajpolje, s prijeratnim stanovništvom od 12.000 ljudi, bilo je jedno od posljednjih urbanih središta u regiji izvan regionalnog glavnog grada Zaporižje koje je držala Ukrajina. Iza Huljajpolja prostiru se otvorena polja, što ukrajinskim postrojbama pruža malo izgrađenih područja za zaklon i otežavanje ruskog napredovanja.
Oko 40 milja zapadno od Huljajpolja ruske snage približavaju se predgrađima grada Zaporižja, industrijskog središta od 700.000 stanovnika poznatog po čeliku. Karte bojišta pokazuju da su moskovske postrojbe oko 15 milja od južnog ulaza u grad. Vojni stručnjaci upozoravaju da bi daljnji prodori doveli područje u domet malih napadačkih dronova, izlažući stanovnike neprekidnim zračnim napadima.
Analitičari ruske dobitke u tom području pripisuju prorijeđenoj ukrajinskoj obrani, dok Kijev koncentrira snage na obranu gradova u susjednoj Donjeckoj oblasti. No i ondje su ukrajinske postrojbe u teškoj situaciji.
Pokrovsk i Mirnograd na rubu su pada
U Donjeckoj oblasti Ukrajina se usredotočila na obranu gradova Pokrovska i Mirnograda, koji su zajedno imali više od 100.000 stanovnika prije rata. Raspoređivanje postrojbi ondje, zajedno sa sofisticiranim ratovanjem dronovima, usporilo je ruske napade gotovo do zastoja.
Izvješće Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz Washingtona iz siječnja navodi da su ruske postrojbe u svojoj godinu i pol dugoj ofenzivi na Pokrovsk i Mirnograd napredovale tek oko 70 metara dnevno — sporije nego što su se kretale savezničke snage u Bitci na Sommi tijekom Prvog svjetskog rata.
Prema tom izvješću, Rusija je od 2024. zauzela manje od 1,5 posto ukrajinskog teritorija.
Centar procjenjuje i da su ruske snage prošle godine pretrpjele oko 415.000 poginulih, ranjenih i nestalih u borbama uglavnom usmjerenima na ta dva grada. Od početka invazije 2022. Rusija je, prema procjenama tog think-tanka, imala oko 1,2 milijuna gubitaka na bojištu, otprilike dvostruko više od Ukrajine.
Unatoč tim gubicima, Moskva vjeruje da može nadživjeti Kijev u ratu iscrpljivanja, oslanjajući se na stalnu mobilizaciju kako bi popunila redove. Rusija je više puta ubacivala dodatne snage u Pokrovsk i Mirnograd. Tek su manji dijelovi na njihovim rubovima još sporni.
Ako Rusija u potpunosti zauzme te gradove, mogla bi ih koristiti za skrivanje operatera dronova te iskoristiti ceste i željezničke pruge za učinkovitiju logistiku.
Sljedeća meta je Kostjantinivka
Vojni stručnjaci navode da bi zauzimanje Pokrovska i Mirnograda Moskvi dalo odskočnu dasku za prodor prema sjeveru i ostvarenje cilja preuzimanja cijele Donjecke oblasti, od koje već kontrolira oko tri četvrtine. Velika meta mogla bi biti Kostjantinivka, 25 milja istočnije.
Kostjantinivka je južna vrata niza gradova koji čine posljednji veliki obrambeni pojas Ukrajine u Donjeckoj oblasti. Ako padne, gotovo svi gradovi sjevernije došli bi u domet ruskih dronova, a Moskva bi dobila pristup ključnoj cesti koja povezuje te gradove.
Nakon što su prošle godine djelomično opkolile grad, ruske su snage ove zime počele prodirati u njega, prema kartama bojišta. Moskva je također pojačala napade dronovima na ceste kojima se ukrajinske postrojbe koriste za opskrbu grada.
Jedan zapovjednik ukrajinske brigade nedavno je izjavio da je prilazak Kostjantinivki postao toliko opasan da se većina opskrbnih misija u grad povjerava robotskim, daljinski upravljanim vozilima.
Ako ruske postrojbe nastave napredovati na bojištu, Ukrajina će se vjerojatno suočiti s većim pritiskom na diplomatskom planu — uključujući i od predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovio argument Moskve da bi Ukrajina trebala ustupiti teritorij u mirovnom sporazumu kako bi izbjegla daljnje borbe.
Na sastanku u prosincu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Trump je upitao: „Nije li vam bolje sada sklopiti dogovor?“
