MAPA / Ruske snage pred osvajanjem nekoliko ključnih gradova u istočnoj Ukrajini, imaju i sljedeću metu

Zauzimanje sva tri područja — grada Huljajpolja na jugoistoku te gradova Pokrovska i Mirnograda, oko 60 milja sjeveroistočno — dalo bi Rusiji urbano uporište za razmještaj postrojbi i organizaciju logistike za buduće ofenzive, kao i dodatnu polugu u mirovnim pregovorima pod posredovanjem SAD-a. Moskva bi te dobitke mogla iskoristiti kako bi u pregovorima tvrdila da je njezino napredovanje, premda sporo, neizbježno te da bi Ukrajini bilo bolje sada ustupiti teritorij u dogovoru nego ga kasnije izgubiti u krvavim borbama.