Ništa od izbora 24. veljače, Zelenski: Bilo bi glupo taj datum koristiti za politiku

12. velj. 2026. 09:07
Volodimir Zelenski
Predsjednik Volodimir Zelenski zasad ne planira 24. veljače najaviti predsjedničke izbore niti referendum o mogućem mirovnom sporazumu s Rusijom, rekao je 11. veljače za Kyiv Independent izvor iz Ureda predsjednika upoznat sa situacijom.

Komentar je uslijedio nakon što je Financial Times izvijestio da se Kijev priprema održati oba glasanja ovog proljeća te da bi Zelenski plan mogao objaviti na četvrtu godišnjicu ruske sveobuhvatne invazije.

„Nije to planirao“, rekao je izvor upitan hoće li predsjednik 24. veljače dati takvu najavu. „Kad nema sigurnosti, nema ničega drugog.“

Izvješće je potaknulo nagađanja da bi se Ukrajina mogla suočiti s rastućim pritiskom iz Washingtona da ubrza politički proces povezan s mogućim mirovnim pregovorima. No dužnosnici ističu da će sigurnosni uvjeti, a ne datumi, odrediti svaku odluku.

"Ako Rusi svakodnevno ubijaju ljude..."

„Ako Rusi svakodnevno ubijaju ljude, kako možemo najaviti ili ozbiljno razmatrati izbore u nadolazećim tjednima?“ poručili su iz Ureda predsjednika. „Nitko nije protiv izbora, ali mora postojati sigurnost", piše Kyiv Independent.

Kasnije tijekom dana Zelenski je novinarima rekao da je za navodni plan o raspisivanju proljetnih izbora prvi put doznao iz Financial Timesa. „Bilo bi glupo koristiti ovaj datum (24. veljače) za razgovor o politici“, rekao je Zelenski.

„Izborima ćemo pristupiti tek kada budu postojala sva potrebna sigurnosna jamstva“, dodao je. „To je pitanje sigurnosti.“

izbori u ukrajini referendum u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

