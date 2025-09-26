Hamas odgovorio na govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua

Nakon govora izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pred Općom skupštinom UN-a, oglasio se i Hamas. Reakcija je bilo i u samom Izraelu, gdje oporba nije s oduševljenjem dočekala Netanyahuov nastup.
Hamas je odgovorio na govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini UN-a, optužujući ga za 'očite laži i kontradikcije'.
'Naglašavamo da ove laži neće promijeniti istinu', poručuje Hamas.
'Čini se da je svijet postao svjesniji prirode izraelske okupacije kao kolonijalne sile utemeljene na lažima, obmani i sustavnom ubijanju', dodaje.
Hamas je također pozvao svijet da zaustavi ubijanje i prisili Izrael 'da se povuče iz Pojasa Gaze, otvori granične prijelaze, omogući unos hrane i lijekova te dovrši korake za priznavanje palestinske države i okončanje okupacije palestinskih teritorija'.
Iz Hamasa su poručili da je masovno napuštanje dvorane od strane delegacija prije govora premijera Netanyahua u Ujedinjenim narodima pokazalo 'izolaciju' Izraela kao posljedicu rata u Gazi.
'Bojkotiranje Netanyahuovog govora jedna je od manifestacija izraelske izolacije i posljedica rata istrebljenja', rekao je u izjavi Taher al-Nunu, medijski savjetnik šefa političkog ureda Hamasa.
Ogorčena izraelska oporba
Kritike na Netanyahuov govor stigle su i od izraelske oporbe. Govor premijera bio je pun već potrošenih starih trikova, poručio je čelnik izraelske oporbe. '
'Svijet je danas vidio umornog i cendravog izraelskog premijera', napisao je Yair Lapid u objavi na X-u.
'Netanjahu nije predstavio svoj plan za povratak talaca, nije predstavio način za okončanje rata, nije objasnio zašto Hamas još uvijek nije poražen nakon dvije godine. Umjesto da zaustavi politički tsunami, Netanyahu je danas pogoršao situaciju za Izrael', poručio je Lapid.
Bivši zamjenik premijera i član izraelskog Knesseta Avigdor Lieberman rekao je da je Netanyahuov govor bio 'govor stranačkog vođe, a ne premijera svih građana'.
Ukazuje na važnu rečenicu - 'prekid rata u zamjenu za oslobađanje svih talaca' - koju Netanyahu, kaže, 'nažalost nije izgovorio'.
Mnogi u Izraelu kritizirali su pristup Benjamina Netanyahua ratu. Obitelji izraelskih talaca koje Hamas još uvijek drži kažu da je on 'jedina prepreka' koja sprječava njihov povratak i postizanje mirovnog sporazuma.
