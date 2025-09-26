Izraelski ministar vanjskih poslova: "Hvala puno, Hrvatska!"

Klub Možemo tražio je u petak da Sabor obveže Vladu da u roku od 15 dana pripremi Odluku o priznavanju države Palestine. Također je tražio da se Vladu obveže da u roku 15 dana suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, te da suspendira izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izraelu, kao i dozvole za transfer oružja toj državi preko Hrvatske, no zahtjevi su odbijeni većinom glasova.