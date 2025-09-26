Oglas

VIDEO / Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera

N1 Info
26. ruj. 2025. 08:08
SAD i Kanada dignuli su borbene zrakoplove kako bi identificirali i presreli četiri ruska vojna aviona u blizini Aljaske. Zbog upada Moskve u zračni prostor NATO-a sve više raste zabrinutost među članicama na oba kontinenta.

NORAD pratila dva ruska aviona

Sjevernoamerička zračna obrambena komanda (NORAD) priopćila je da je otkrila i pratila dva ruska Tu-95 i dva Su-35 koja su djelovala u Aljaškoj zračnoj obrambenoj identifikacijskoj zoni. Međutim, nisu ušli u suvereni zračni prostor SAD-a ili Kanade.

NORAD je naveo da je reagirao mobiliziranjem jednog zrakoplova E-3, četiri F-16 te četiri KC-135 zrakoplova-cisterni, piše Independent.

Aljaška zračna obrambena identifikacijska zona međunarodni je zračni prostor u kojem se, iz sigurnosnih razloga, zahtijeva identifikacija svih zrakoplova, pojasnio je NORAD.

Estonija, Rumunjska, Poljska...

Incident se dogodio nakon nekoliko ruskih upada u NATO-ov zračni prostor u posljednja dva tjedna.

Prošlog petka tri ruska MiG-31 lovca povrijedila su estonski zračni prostor na 12 minuta prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi iz sastava NATO-a otpratili van.

Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta, Donald Trump nije komentirao zrakoplove, ali je izjavio kako je “vrlo razočaran” Vladimirom Putinom zbog njegova kontinuiranog rata protiv Ukrajine.

nato norad ruski avioni

