VIDEO / Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera

SAD i Kanada dignuli su borbene zrakoplove kako bi identificirali i presreli četiri ruska vojna aviona u blizini Aljaske. Zbog upada Moskve u zračni prostor NATO-a sve više raste zabrinutost među članicama na oba kontinenta.
Oglas
NORAD pratila dva ruska aviona
Sjevernoamerička zračna obrambena komanda (NORAD) priopćila je da je otkrila i pratila dva ruska Tu-95 i dva Su-35 koja su djelovala u Aljaškoj zračnoj obrambenoj identifikacijskoj zoni. Međutim, nisu ušli u suvereni zračni prostor SAD-a ili Kanade.
NORAD je naveo da je reagirao mobiliziranjem jednog zrakoplova E-3, četiri F-16 te četiri KC-135 zrakoplova-cisterni, piše Independent.
Aljaška zračna obrambena identifikacijska zona međunarodni je zračni prostor u kojem se, iz sigurnosnih razloga, zahtijeva identifikacija svih zrakoplova, pojasnio je NORAD.
‼️‼️‼️🇺🇲✈️🇷🇺 BREAKING - The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked 2x Tu-95s and 2x Su-35s operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ)— Visioner (@visionergeo) September 25, 2025
📌 In response, NORAD deployed U.S. Air Force aircraft, specifically E-3 AWACS, fighter jets,… pic.twitter.com/07I0XVbH0P
🇺🇸🇨🇦🇷🇺 NEW: NORAD scrambled fighter jets to intercept two Russian Tu-95 bombers and two Su-35s in the Alaskan Air Defense Identification Zone.— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) September 25, 2025
The aircraft stayed in international airspace and did not enter US or Canadian territory, according to NORAD and Reuters. pic.twitter.com/WhqCPjGkDH
Estonija, Rumunjska, Poljska...
Incident se dogodio nakon nekoliko ruskih upada u NATO-ov zračni prostor u posljednja dva tjedna.
Prošlog petka tri ruska MiG-31 lovca povrijedila su estonski zračni prostor na 12 minuta prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi iz sastava NATO-a otpratili van.
Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta, Donald Trump nije komentirao zrakoplove, ali je izjavio kako je “vrlo razočaran” Vladimirom Putinom zbog njegova kontinuiranog rata protiv Ukrajine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas