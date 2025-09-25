NOVE PROMJENE?
Unutarstranački izbori u HDZ-u: "Vidjet ćemo gdje će prevladati iskustvo, a gdje će funkcije preuzeti mlađi”
Počeli su unutarstranački lokalni izbori u HDZ-u u temeljnim organizacijama stranke u kojima se održavaju izborne skupštine teritorijalnih organizacija. Oni pak najvažniji izbori, za čelne ljude gradskih, općinskih i županijskih organizacija, održat će se 26. listopada. Riječ je o procesu koji bi mogao donijeti promjene u redovima vladajuće stranke - hoće li se povući dugogodišnji veterani, a priliku dobiti mlađi ljudi? Kako će izgledati unutarstranačka utakmica i kakva su očekivanja?
U HDZ-u počinje novi val unutarstranačkih izbora. Do prosinca, članovi će birati vodstva temeljnih, općinskih, županijskih i gradskih organizacija, uključujući i Zagrebačku. Riječ je o procesu koji obuhvaća više od 200.000 članova - i koji bi mogao donijeti neke promjene - pomladiti neke organizacije, ali s čelnih mjesta i maknut one koji na lokalnim izborima nisu zadovoljili. Šef stranke uvjerava - sve je u redu, nema turbulencija
"Ovo je unutarstranački demokratski proces sukladno Statutu, tko dobije povjerenje vodit će organizacije. Bitno da ljudi imaju volju, energiju, znanje, želju, agilnost da upravljaju organizacijama. Mislim da kad je riječ o unutarstranačkoj demokraciji dosegnuli zaista visoke standarde”, kaže Andrej Plenković.
U vrhu stranke poručuju - još je prerano govoriti o konkretnim imenima, no jasno je da ambicije postoje i među aktualnim dužnosnicima, ali i među onima koji su se povukli s političke scene.
“Još je prerano špekulirati u tome dijelu tko će se kandidirati i na koji način, međutim, mi smo velika stranka, imamo preko 200.000 članova, naravno da u takvim okolnostima postoje ljudi koji imaju određene ambicije i koji će se morati izboriti na legitiman i demokratski način kroz izborni proces da ostvare eventualno te svoje ambicije. Nitko ne brani ni bivšim članovima voditi dužnosnicima na lokalnim razinama niti nekim drugima da se kandidiraju u tom procesu", kaže Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a.
U stranci se sve češće govori o smjeni generacija. Na čelnim pozicijama bi se mogla pojaviti nova, mlađa lica.
“To je demokratski proces. Ja sam davno već s obzirom na iskustvo jer i ja starim, prestao dijeliti ljude na stare/mlade, dijelimo ih na one koji su kvalitetni, koji imaju snage, energije, volje i znanja da rade. Svi koji žele ići u izborni proces to mogu", dodaje Plenković.
“Pa to je neki logičan slijed koji se mora događati svako toliko godina u svakoj organizaciji pa tako i u HDZ-u. Vidjet ćemo gdje će i dalje prevladati iskustvo, a gdje će čelne funkcije preuzeti oni mlađi ljudi”, kaže Mislav Herman, predsjednik HDZ-a Grada Zagreba.
Ipak, aktualni predsjednik zagrebačkog HDZ-a apelira da se za čelne pozicije unutar stranke, ne ističu ljudi koji nisu u protekle četiri godine ni na koji način sudjelovali u politici u Gradu Zagrebu
“Oni imaju to demokratsko pravo, ali mislim da nije realno niti moralno da određeni kandidati koji svake četiri godine ističu svoje kandidature, i to je jedini potez koji oni naprave u te četiri godine, to čine ponovno”, dodaje Herman.
Rezultati će biti poznati sredinom prosinca, kada završe izborne skupštine i postane jasno kakav HDZ ulazi u novu političku godinu.
