Hamas prihvatio primirje s Izraelom i puštanje talaca

Planovi Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gazom uzbunio je međunarodnu zajednicu kao i same Izraelce koji su u nedjelju u desecima tisuća održali jedan od najvećih prosvjeda od početka napada na Gazu, pozivajući na kraj rata i puštanje preostalih 50 talaca. Izraelski dužnosnici vjeruju da ih je još 20 živo.