Izraelski general: Za svaku izraelsku žrtvu mora umrijeti 50 Palestinaca, nije važno jesu li djeca

„Nije važno jesu li djeca“, rekao je Aharon Haliva u snimljenim izjavama, nazivajući broj mrtvih „nužnim“.
General Aharon Haliva, koji je 7. listopada 2023. bio na čelu izraelske vojno-obavještajne službe, izjavio je da za svaku osobu ubijenu toga dana „mora umrijeti 50 Palestinaca“ i da „sada nije važno jesu li djeca“, u snimkama koje je objavila izraelska televizija Channel 12.
"Poruka budućim generacijama Palestinaca"
Haliva je rekao da je broj poginulih u Gazi, koji je procijenio na više od 50.000, „nužan“ kao „poruka budućim generacijama“ Palestinaca. „Treba im Nakba s vremena na vrijeme da osjete cijenu“, dodao je, pozivajući se na masovno protjerivanje više od 700.000 Palestinaca nakon stvaranja Izraela 1948. godine, piše britanski Guardian.
Velik dio izraelskog političkog i medijskog diskursa od napada Hamasa 7. listopada koristio je retoriku koja se opisuje kao genocidna – Palestince se nazivalo „ljudskim životinjama“, tvrdilo se da „nevinih u Gazi nema“ te se pozivalo na potpuno uništenje i etničko čišćenje Gaze.
Međutim, Halivina otvorena izjava o kampanji masovnog ubijanja, uključujući i djece, predstavlja rijedak i izravan opis kolektivnog kažnjavanja civila, što je zabranjeno međunarodnim pravom.
Haliva, koji je podnio ostavku u travnju 2024., također je implicirao da prihvaća podatke zdravstvenih vlasti u Gazi, koje izraelski dužnosnici često osporavaju, iako su se u prošlim sukobima pokazali pouzdanim. Channel 12 navodi da su razgovori snimljeni „posljednjih mjeseci“. Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je u ožujku da je broj ubijenih prešao 50.000, a nedavno je premašio 60.000.
Izraelski službeni podaci govore da je ubijeno oko 20.000 boraca, pa je i sam Haliva morao biti svjestan da je većina stradalih Palestinaca – civili. „Činjenica da je u Gazi već 50.000 mrtvih nužna je i potrebna za buduće generacije“, rekao je. „Za sve što se dogodilo 7. listopada, za svaku osobu toga dana, 50 Palestinaca mora umrijeti. Nije sada važno jesu li djeca.“
U napadima koje je Hamas predvodio 7. listopada ubijeno je oko 1.200 ljudi, uglavnom civila, a oko 250 odvedeno je kao taoci u Gazu.
Channel 12 nije pojasnio kako je došao do snimki niti s kim je Haliva razgovarao. List Haaretz opisao je format kao način da umirovljeni časnik „da intervju… bez stvarnog intervjuiranja“.
Izjave o masovnim ubojstvima palestinskih civila nisu izazvale veće naslovnice u drugim izraelskim medijima, koji su se usredotočili na njegovu kritiku Benjamina Netanyahua i upozorenja na sustavne sigurnosne i obavještajne propuste.
Među Izraelcima, Haliva se uglavnom doživljava kao centristički kritičar aktualne vlade i njenih krajnje desnih ministara, poput Bezalela Smotricha i Itamara Ben-Gvira. Sam je u snimci naveo kako mu je jedan interni kritičar rekao da je „sreća“ što su mnogi ubijeni i oteti 7. listopada bili ljevičarski Izraelci povezani s mirovnim pokretima.
„Rekao mi je: ‘Da se to dogodilo nama, desnici, ne biste vodili ovakav rat.’ To je ono što ljudi ovdje vjeruju“, rekao je Haliva.
