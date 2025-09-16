Oglas

kategorički odbija izvješće

Herzog: Moralno bankrotirana komisija UN-a traži krivnju u židovskoj državi

N1 Info
16. ruj. 2025. 15:44
Aaron Chown / POOL / AFP

Predsjednik Izraela Isaac Herzog napao je izvješće komisije UN-a u kojem se Izrael optužuje za genocid u Gazi.

U izvješću se zaključuje da su "izraelski predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i tadašnji ministar obrane Yoav Gallant poticali počinjenje genocida".

"Izrael – a i ja osobno – kategorički odbacujemo takozvano 'izvješće' i njegove sramne autore, čiji je nedostatak legitimiteta toliko potpun da je samo spominjanje u njihovim optužbama zapravo potvrda naše borbe za ljudska prava.

Oštro osuđujem očajničke pokušaje autora da manipuliraju i pogrešno protumače moje riječi kako bi ih uklopili u svoje zlonamjerne predrasude.

Njihove moralne akrobacije kojima odbacuju svaki kontekst, vrijeme ili dokaz koji pobija njihove unaprijed stvorene stavove dovoljan su dokaz uvrede koju žele nanijeti i njihovog potpunog nepoštivanja pravde.

Dok Izrael brani svoj narod i nastoji vratiti taoce, ova moralno bankrotirana komisija opsesivno traži krivnju u židovskoj državi, pere zločine Hamasa i pretvara žrtve jednog od najgorih masakara modernog doba u optužene", poručio je.

