Herzog: Moralno bankrotirana komisija UN-a traži krivnju u židovskoj državi

Predsjednik Izraela Isaac Herzog napao je izvješće komisije UN-a u kojem se Izrael optužuje za genocid u Gazi.
U izvješću se zaključuje da su "izraelski predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i tadašnji ministar obrane Yoav Gallant poticali počinjenje genocida".
"Moralne akrobacije"
"Izrael – a i ja osobno – kategorički odbacujemo takozvano 'izvješće' i njegove sramne autore, čiji je nedostatak legitimiteta toliko potpun da je samo spominjanje u njihovim optužbama zapravo potvrda naše borbe za ljudska prava.
"Israel and I categorically reject UN report"— Sky News (@SkyNews) September 16, 2025
President Isaac Herzog responds to UN findings accusing Israel of committing genocide in Gaza.
🔗 Read more: https://t.co/Uy8hjDQ6PR pic.twitter.com/ZipWavmjdu
Oštro osuđujem očajničke pokušaje autora da manipuliraju i pogrešno protumače moje riječi kako bi ih uklopili u svoje zlonamjerne predrasude.
Njihove moralne akrobacije kojima odbacuju svaki kontekst, vrijeme ili dokaz koji pobija njihove unaprijed stvorene stavove dovoljan su dokaz uvrede koju žele nanijeti i njihovog potpunog nepoštivanja pravde.
Dok Izrael brani svoj narod i nastoji vratiti taoce, ova moralno bankrotirana komisija opsesivno traži krivnju u židovskoj državi, pere zločine Hamasa i pretvara žrtve jednog od najgorih masakara modernog doba u optužene", poručio je.
