Hibridna prijetnja iz Rusije - što rade tajne službe?

"Nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Friedrich Merz u rujnu ove godine. Time je njemački kancelar iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU) možda prilično točno opisao stanje koje vrijedi za Njemačku. Najkasnije od protupravnog napada Rusije na Ukrajinu u politici i sigurnosnim službama govori se o hibridnom ratovanju.