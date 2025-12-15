Merz usporedio Putina s Hitlerom: "Neće stati"

Njemački kancelar Friedrich Merz usporedio je u govoru u subotu navečer ruskog predsjednika Vladimira Putina s Adolfom Hitlerom, upozorivši da se ambicije čelnika Kremlja neće zaustaviti na Ukrajini.
"Kao što Sudeti 1938. nisu bili dovoljni, Putin neće stati“, rekao je Merz, referirajući se na dio Čehoslovačke koji su saveznici sporazumom prepustili nacističkom vođi. Hitler je nakon toga nastavio svoje širenje Europom, prenosi Politico.
"Ako Ukrajina padne, neće stati na tome", rekao je Merz govoreći o Putinu. "Ovo je ruski agresivni rat protiv Ukrajine – i protiv Europe."
"Ovo je Putinov cilj"
Putinov cilj je, upozorio je njemački kancelar, "temeljita promjena granica u Europi i obnova bivšeg Sovjetskog Saveza unutar njegovih nekadašnjih granica".
Merz je, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom, poticao europske napore za potporu Kijevu. Njemački, britanski i francuski dužnosnici navodno ovog vikenda raspravljaju o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini, uoči sastanka zakazanog za danas, na kojem bi trebali sudjelovati i čelnici tih zemalja.
Očekuje se i sastanak američkog izaslanika Stevea Witkoffa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg će Merz danas primiti u Berlinu.
U pripremi je mirovni plan u 20 točaka, uz potporu Sjedinjenih Američkih Država, koji uključuje teritorijalne ustupke s ukrajinske strane. Prema jednom od prijedloga o kojima se raspravlja, regija Donbas trebala bi postati zona slobodne trgovine u kojoj bi američke tvrtke mogle slobodno poslovati.
Merz je govorio na stranačkoj konferenciji Kršćansko-socijalne unije Bavarske, stranke koja je blisko povezana s njegovom Kršćansko-demokratskom unijom.
