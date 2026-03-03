Hillary Clinton lupala šakom o stol i prijetila odlaskom zbog snimke s njezinog zatvorenog saslušanja

Zbog fotografija koje su "iscurile" s njezina saslušanja pred Odborom za nadzor američkog Kongresa, Hillary Clinton umalo je napustila zatvoreno svjedočenje o Jeffreyju Epsteinu.
"Gotova sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam gotova", rekla je bivša američka državna tajnicaHillary Clinton nakon što ju je odvjetnica upozorila da je njezina fotografija sa saslušanja objavljena bez dozvole.
Spornu fotografiuju podijelila je, prije početka saslušanja, republikanska kongresnica Lauren Boebert i odmah je to i priznala. Fotografiju na društvenim mrežama potom podijelio konzervativni influencer.
"Nije važno. Svi se pridržavamo istih pravila", rekla je Clinton i lupila šakom o stol.
Clintonima odbijen zahtjev za javnim saslušanjem
"Maknut ću fotografiju", odgovorila je Boebert, a Clinton je ponovila da je gotova sa saslušanjem i ustala. Uslijedio je prekid nakon kojeg je odvjetnica Clintonove ukorila je odbor zbog curenja fotografije.
"Smatramo to neprihvatljivim. Smatramo to neprofesionalnim i nepravednim. Radujemo se da će se ovo provoditi u skladu s pravilima i očekivanjima", poručila je odvjetnica, koja je podsjetila i da je njezina klijentica tražila javno saslušanje, ali joj je zahtjev odbijen.
Snimka cijelog svjedočenja, koju je u ponedjeljak objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, prikazuje sate svjedočenja bivše prve dame i predsjednika Hillary i Billa Clintona.
Prošli tjedan su dali iskaze i zanijekali bilo kakvo prethodno znanje o Epsteinovim zločinima. Epsteinove žrtve nisu optužile ni za kakvo nedjelo, a Bill Clinton je u istražnim spisima vezanim uz seksualnog predatora, što uključuje i njegove fotografije.
