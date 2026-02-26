pred Odborom za nadzor
Privremeno prekinuto saslušanje Hillary Clinton o Epsteinu: Ispitajte Trumpa, a ne mene
Hillary Clinton svjedočila je pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma SAD-a koji istražuje slučaj Jeffreyja Epsteina. U svojoj uvodnoj izjavi bivša predsjednička kandidatkinja optužila je članove odbora za „zataškavanje” u korist Donalda Trumpa.
Hillary Clinton objavila je svoju cjelovitu uvodnu izjavu pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma u kojoj navodi da nije imala nikakve informacije o kaznenim aktivnostima Jeffreyja Epsteina i njegovih suradnika.
Clinton je rekla da je odbor odlučio pozvati je na svjedočenje „na temelju pretpostavke da posjedujem informacije o istragama kaznenih aktivnosti Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell. Dopustite mi da budem potpuno jasna. Nemam.”
„Nisam imala nikakva saznanja o njihovim kaznenim aktivnostima. Ne sjećam se da sam ikada susrela gospodina Epsteina”, rekla je, a prenosi Sky News.
Clinton je također pozvala političare da Donaldu Trumpu postave pitanja o Epsteinu pod prisegom:
„Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da dozna istinu o Epsteinovim zločinima trgovine ljudima, ne bi se oslanjao na pitanja novinara upućena našem aktualnom predsjedniku o njegovoj uključenosti; izravno bi ga pod prisegom pitao o desecima tisuća puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epsteinovim dokumentima.”
Clinton poručila odboru da treba „doći do dna” izvješća o „zataškavanju”
U izjavi se Clinton također osvrće na izvješća koja optužuju američko Ministarstvo pravosuđa za „zataškavanje” dokumenata koji se odnose na optužbe da je Donald Trump seksualno zlostavljao maloljetnicu, a koji nisu uključeni u objavu Epsteinovih dokumenata.
Clinton je rekla: „Odbor koji vode izabrani dužnosnici s predanošću transparentnosti osigurao bi potpunu objavu svih dokumenata. Osigurao bi da zakonite redakcije tih dokumenata štite žrtve i preživjele, a ne moćne muškarce i političke saveznike. Došao bi do dna izvješća da je Ministarstvo pravosuđa zadržalo intervjue FBI-ja u kojima jedna preživjela osoba optužuje predsjednika Trumpa za gnusne zločine.”
Također je sugerirala da bi „svatko tko je pitao koje će večeri biti ‘najluđa zabava’ na Epsteinovu otoku” trebao biti pozvan na svjedočenje, u očitoj referenci na Elona Muska.
Prekinuto saslušanje
Saslušanje je prekinuto nakon što je njezina fotografija objavljena na društvenim mrežama.
Sliku je na platformi X objavio Benny Johnson, desničarski politički komentator i YouTuber, tvrdeći da mu ju je dostavila republikanska zastupnica Lauren Boebert.
Glasnogovornik Hillary Clinton izjavio je da je dijeljenje fotografije “protivno pravilima Zastupničkog doma” te da je saslušanje nakratko pauzirano “dok se ne utvrdi odakle je fotografija potekla i zašto moguće članovi Kongresa krše pravila Doma.”
🚨 Hillary Clinton’s deposition to Congress about Jeffrey Epstein was temporarilty halted after a picture was leaked from the hearing.— The Telegraph (@Telegraph) February 26, 2026
Members of Mrs Clinton’s team said that the sharing of the image, which shows the former secretary of state wearing a blue blazer and sitting… pic.twitter.com/9zbRqf4OlF
Republikanci su ‘postavili zamku’ Trumpu
Bliski prijatelj i bivši suradnik obitelji Clinton izjavio je za Sky News da su republikanci “postavili zamku” Donaldu Trumpu time što su prisilili bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona da sudskim pozivom svjedoči o Jeffreyju Epsteinu.
Kaže da će demokrati zasigurno uzvratiti tako što će prisiliti i Trumpa da svjedoči “ako i kada” preuzmu kontrolu nad Kongresom.
“Time je uspostavljen presedan”, rekao je Sidney Blumenthal.
Dodao je da bi na svjedočenje mogli biti pozvani i članovi kabineta, poput ministra trgovine Howarda Lutnicka i državne odvjetnice Pam Bondi, kao i Melania Trump zbog njezina prijašnjeg odnosa s Epsteinovom suradnicom Ghislaine Maxwell.
Blumenthal se osvrnuo i na izvješća prema kojima je američko Ministarstvo pravosuđa navodno zadržalo dokumente povezane s optužbama da je Trump seksualno zlostavljao maloljetnicu prilikom objave Epsteinovih dosjea. Trump odbacuje sve optužbe.
“Mislim da u stvarnom vremenu gledamo zataškavanje”, rekao je.
“Za Richarda Nixona tijekom afere Watergate govorilo se da vas na kraju ‘ne uništi zločin, nego zataškavanje’. A ovo je prilično razrađeno zataškavanje.”
