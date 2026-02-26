Clinton je rekla: „Odbor koji vode izabrani dužnosnici s predanošću transparentnosti osigurao bi potpunu objavu svih dokumenata. Osigurao bi da zakonite redakcije tih dokumenata štite žrtve i preživjele, a ne moćne muškarce i političke saveznike. Došao bi do dna izvješća da je Ministarstvo pravosuđa zadržalo intervjue FBI-ja u kojima jedna preživjela osoba optužuje predsjednika Trumpa za gnusne zločine.”