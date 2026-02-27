Bill Clinton pred Odborom zbog Epsteina: "Nisam vidio ništa i nisam učinio ništa pogrešno"

Bivši američki predsjednik Bill Clinton rekao je u petak zakonodavcima da nije "vidio ništa zbog čega bi se zamislio" kad je provodio vrijeme s Jeffreyjem Epsteinom, tijekom svjedočenja iza zatvorenih vrata o svome odnosu s pokojnim seksualnim prijestupnikom.
U pripremljenoj izjavi, Clinton je rekao Odboru za nadzor Zastupničkog doma da ne bi letio zrakoplovom pokojnog financijera da je znao o njegovom navodnom trgovanju maloljetnim djevojkama i da bi ga prijavio da je znao.
"Ovdje smo samo zato što je to krio od svih tako dobro i tako dugo", rekao je Clinton.
Clinton je letio Epsteinovim zrakoplovom nekoliko puta ranih 2000-tih nakon što je napustio ured i prije Epsteinove osude 2008. zbog poticanja maloljetnica na prostituciju.
Među više milijuna dokumenata koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa fotografije su Clintona sa ženama kojima su lica zatamnjena.
"Nisam vidio ništa i nisam činio ništa loše", rekao je Clinton.
Njegovo svjedočenje uslijedilo je nakon svjedočenja njegove supruge, bivše državne tajnice Hillary Clinton, koja je panelu rekla u četvrtak da se ne sjeća da je ikad upoznala Epsteina i da nema ništa za podijeliti o njegovim seksualnim zločinima.
Rekla je da su joj tijekom sedmosatnog svjedočenja također postavljana pitanja o NFO-ima i teoriji zavjere iz vremena 2016. godine.
I Hillary i Bill Clinton optužuju republikance da provode stranačku igru osmišljenu da se predsjednika Donalda Trumpa zaštiti od neugodnih pitanja, rekavši da je drugima u istrazi bilo dopušteno podnijeti pisane izjave i nisu morali osobno svjedočiti.
Demokrati kažu da bi panel trebao izdati sudski nalog (subpoena) Trumpu, čije se ime učestalo pojavljuje u dokumentima povezanim s Epsteinom, kao i ministru trgovine Howardu Lutnicku, koji je priznao da je posjećivao Epsteinov privatni otok.
Trump se učestalo družio s Epsteinom 1990-ih i 2000-tih i rekao je da je prekinuo veze s Epsteinom prije njegove osude 2008. godine.
Demokrati također optužuju Trumpovo ministarstvo pravosuđa da zadržava svjedočenja žene koja je Trumpa optužila za seksualno zlostavljanje kad je bila maloljetnica.
Ministarstvo pravosuđa reklo je da pregledava materijal i da će ga objaviti ako bude potrebno.
Ministarstvo je ranije upozorilo da objavljeni materijal uključuje neutemeljene optužbe i senzacionalističke tvrdnje o Trumpu, a vlasti ga nisu optužile za bilo kakva kaznena djela povezana s Epsteinom.
Epstein je umro u zatvoru 2019. godine.
