Kako samo jedan iranski projektil može poremetiti Trumpove planove
Iranski pogodak mogao bi dramatično povećati cijenu rata za Washington. No oslabljeni Teheran ponestaje vremena da svoju krvavu retoriku potkrijepi vojnim uspjehom.
Iranska obećanja da će kazniti SAD i Izrael zbog ubojstva vrhovnog vođe i pokretanja rata zasad se nisu pretočila u odlučnu vojnu akciju, unatoč prvim američkim žrtvama, piše Sky News.
Iranske snage lansirale su stotine dronova i projektila u više valova diljem Bliskog istoka, ali bez nanošenja značajne štete američkim ciljevima u regiji, poput potapanja ratnog broda ili uništenja vojne baze.
Nasuprot tome, američki i izraelski napadi već su razorili ciljeve režima u Iranu. Ubijen je čelnik režima Ali Hamenei, kao i načelnik glavnog stožera vojske general Abdol Rahim Mousavi te ministar obrane general Aziz Nasirzadeh.
Islamska revolucionarna garda (IRGC) obećala je „tešku, odlučnu i kaznu zbog koje će se žaliti”.
Raniji napadi SAD-a i Izraela na Iran tijekom proteklih nekoliko godina već su oslabili njegove zalihe
No što više vremena prolazi bez pretvaranja te retorike u stvarnost, to su veća pitanja ima li Iranova najstrašnija vojna sila još uvijek sposobnost locirati, ciljati i pogoditi američke i izraelske ratne brodove i zrakoplove koji ih napadaju.
General Sir Richard Barrons, bivši visoki britanski vojni časnik, rekao je da niz čimbenika vjerojatno ograničava iranske mogućnosti djelovanja, ponajprije gubitak velikog broja najviših zapovjednika.
Svako lansiranje projektila također bi otkrilo položaj lansirne rampe američkim i izraelskim zračnim napadima, što znači da bi iranski lanseri imali „prilično kratko” trajanje.
Uz to, raniji napadi SAD-a i Izraela na Iran tijekom proteklih nekoliko godina već su oslabili njegove zalihe projektila, lansere i protuzračnu obranu, čime je smanjena sposobnost režima da otkrije nadolazeće neprijateljske zrakoplove.
Sve to može objasniti zašto se čini da je dosad malo američkih i izraelskih vojnih ciljeva pretrpjelo značajniju štetu, unatoč stotinama iranskih projektila i dronova.
Iako puni razmjeri eventualne štete još nisu jasni.
Britanski ministar obrane John Healey upozorio je da i ranjeni Iran i dalje ima kapacitet nanositi štetu – samo možda na još nepredvidiviji način, s manje obzira prema milijunima civila koji žive diljem Zaljeva.
„Ovaj režim uzvraća udarce. I to na sve neselektivniji i širi način”, rekao je u razgovoru za Sky News.
„Ljudi su doista zabrinuti da meta nisu samo vojni ciljevi, nego i civilne zračne luke poput one u Kuvajtu, hoteli u Dubaiju i Bahreinu.”
Turistička središta na liniji vatre
Među pogođenim zemljama zasad su Izrael, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Irak, gdje se nalazi niz američkih baza.
Čini se da je velik broj projektila presretnut, no krhotine koje padaju mogu biti smrtonosne.
Zbog tolikih količina projektila i metalnih krhotina u zraku, civilne i turističke lokacije našle su se na liniji vatre, uključujući jednu od najprometnijih zračnih luka na svijetu u Dubaiju, gdje su svi letovi obustavljeni, te ulaz u luksuzni hotel.
To je zasigurno bilo zastrašujuće za pogođene, ali čini se da ti napadi nisu umanjili sposobnost SAD-a i Izraela da nastave napade na Iran.
Visokovrijedna meta za režim zasigurno su dvije američke udarne skupine nosača zrakoplova, predvođene USS-om Gerald R. Ford – za koji se vjeruje da se nalazi južno od Cipra – te USS-om Abraham Lincoln.
Iran bi mogao potražiti alternativne načine uzvraćanja
Pokušaj napada na te ratne brodove mogao bi objasniti zašto je Ujedinjeno Kraljevstvo navelo da su dva iranska projektila ispaljena prema području Sredozemnog mora. Britanija ima baze na Cipru, no ne smatra se da su one bile primarna meta napada.
General Barrons rekao je da bi Iran, koji je na bojištu nadjačan, mogao potražiti alternativne načine uzvraćanja, poput zatvaranja Hormuškog tjesnaca – ključne tranzitne točke za globalni izvoz nafte i plina.
Poremećaj tog pomorskog pravca utjecao bi na gospodarstva diljem svijeta – a to se već počinje događati, s obzirom na to da su tankeri postali meta napada, uključujući i one kod obale Omana.
Američki predsjednik Donald Trump kladi se na to da Iran nema sposobnost oduprijeti se njegovoj nadmoćnoj vatrenoj sili. I to bi doista moglo biti tako.
No dovoljan je samo jedan iranski projektil koji probije američku protuzračnu obranu da promijeni tu računicu – ili barem dramatično poveća cijenu rata za Washington, piše SkyNews.
