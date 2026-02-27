šest sati pod prisegom
"Pitajte mog supruga" — je li Hillary Clinton izbjegavala pitanja o Epsteinu tijekom svjedočenja?
Hillary Clinton u četvrtak, tijekom zatvorenog svjedočenja pred Odborom Zastupničkog doma za nadzor i reformu vlade u istrazi o Jeffreyju Epsteinu, prema riječima republikanaca koji su je satima ispitivali, nije iznijela mnogo novih ni relevantnih informacija – čime je dodatno porastao pritisak da se potencijalna otkrića iznude od Billa Clintona kada u petak bude davao iskaz.
Bivša državna tajnica svjedočila je oko šest sati pod prisegom, odgovarajući na pitanja članova odbora o eventualnoj povezanosti Jeffreyja Epsteina, pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika, te njegove dugogodišnje suradnice Ghislaine Maxwell, s Clinton Global Initiativeom, piše POLITICO.
Hillary Clinton ponovila je da se ne sjeća da je ikada upoznala Epsteina te da je Maxwell poznavala samo „površno, kao poznanicu”. Negirala je da je prije nego što su optužbe postale javne znala išta o kaznenim djelima trgovanja ljudima koja se stavljaju na teret Epsteinu i Maxwell. U više je navrata pitanja preusmjeravala na svog supruga, bivšeg predsjednika.
„Ne znam koliko sam puta morala reći da nisam poznavala Jeffreyja Epsteina. Nikada nisam bila na njegovu otoku, nikada nisam bila u njegovim kućama, nikada nisam bila u njegovim uredima”, rekla je novinarima nakon svjedočenja. „To je zabilježeno više puta.”
Požalila se i da su pitanja republikanaca bila „ponavljajuća”, istaknuvši kako su se zastupnici često udaljavali od teme – postavljajući pitanja o NLO-ima i teoriji zavjere „Pizzagate” koja je kružila među dijelom konzervativaca tijekom predsjedničkih izbora 2016., kada je bila demokratska kandidatkinja.
„Doslovno su postavljali ista pitanja iznova i iznova, što mi se nije činilo osobito produktivnim”, rekla je.
Demokratski zastupnici tvrde da to pokazuje kako republikanci vode politički „ribolov bez konkretnih dokaza” – zastupnica Yassamin Ansari (demokratkinja iz Arizone) ranije je postupak nazvala „cirkusom” – no republikanski članovi odbora koriste izostanak konkretnih odgovora kako bi pojačali pritisak uoči svjedočenja Billa Clintona u petak ujutro.
„Broj puta kada je rekla: ‘Ne znam, morat ćete pitati mog supruga’, bio je veći od deset”, izjavio je predsjednik Odbora za nadzor James Comer (republikanac iz Kentuckyja) nakon završetka svjedočenja.
Republikanski zastupnik Scott Perry (Pennsylvania) također je rekao novinarima da na specifična pitanja o Clinton Global Initiativeu i eventualnim odnosima Clintonovih s Epsteinom i Maxwell, koja je trenutačno u zatvoru, može odgovoriti jedino Bill Clinton.
Ni Hillary ni Bill Clinton nisu optuženi za nedolično ponašanje. Bill Clinton tvrdi da je bio Epsteinov poznanik, ali da je prekinuo komunikaciju s njim najmanje desetljeće prije njegova uhićenja 2019. pod saveznim optužbama za trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Njegov glasnogovornik Angel Ureña objavio je 2019. na društvenim mrežama da je Bill Clinton 2002. i 2003. četiri puta putovao Epsteinovim zrakoplovom na međunarodna putovanja, uz prisutnost pripadnika Tajne službe „na svakoj etapi puta”.
Republikanci, međutim, nastoje prikazati Billa Clintona kao ključnu figuru u aferi, pozivajući se na fotografije na kojima pozira s Epsteinom i neidentificiranim ženama, a koje su dio dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, bilo na temelju zakona koji je donio Kongres, bilo na temelju sudskog poziva koji je Odbor za nadzor izdao u kolovozu.
Republikanski članovi Odbora suočeni su i s rastućim pritiskom da intenziviraju istragu o Epsteinu, koja zasad nije rezultirala novim kaznenim progonom u SAD-u – za razliku od događaja u Europi. Globalne posljedice uključuju nedavna uhićenja u Velikoj Britaniji Andrewa Mountbatten-Windsora, nekada poznatog kao princa Andrewa, te bivšeg veleposlanika u SAD-u Petera Mandelsona, ne zbog optužbi za seksualne zločine, nego zbog sumnji na zlouporabu položaja.
Usmjerenost odbora na Clintonove potaknula je optužbe demokrata da republikanci time skreću pozornost s navodnih veza predsjednika Donalda Trumpa s osuđenim seksualnim prijestupnikom – osobito nakon medijskih izvješća ovog tjedna prema kojima je Ministarstvo pravosuđa možda zadržalo zapise FBI-ja o optužbama da je Trump navodno seksualno zlostavljao maloljetnicu.
Trump tvrdi da se s Epsteinom razišao godinama prije njegova uhićenja 2019. te da nije imao nikakve veze s njegovim kaznenim djelima. Comer je tijekom pauza u svjedočenju Hillary Clinton izjavio da je predsjednik već odgovorio na „stotine, ako ne i tisuće pitanja” o svom odnosu s Epsteinom.
Ministarstvo pravosuđa priopćilo je za NPR da su dokumenti koji nisu objavljeni zaštićeni povjerljivošću, duplicirani ili povezani s istragom koja je još u tijeku. Demokrati ostaju neimpresionirani.
Zastupnik Robert Garcia iz Kalifornije, vodeći demokrat u Odboru za nadzor, u četvrtak je dao naslutiti da bi demokrati sljedeće godine mogli pokušati sudskim pozivom prisiliti Trumpa na svjedočenje, ako njihova stranka ponovno osvoji većinu u Zastupničkom domu na međuizborima.
„Ovaj je odbor sada postavio novi presedan u vezi s ispitivanjem predsjednika i bivših predsjednika”, rekao je Garcia novinarima. „I odmah zahtijevamo da predsjednik Trump svjedoči pred našim odborom i da bude ispitan pred republikancima i demokratima u okviru nadzora.”
