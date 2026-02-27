"Pitajte mog supruga" — je li Hillary Clinton izbjegavala pitanja o Epsteinu tijekom svjedočenja?

Hillary Clinton ponovila je da se ne sjeća da je ikada upoznala Epsteina te da je Maxwell poznavala samo „površno, kao poznanicu”. Negirala je da je prije nego što su optužbe postale javne znala išta o kaznenim djelima trgovanja ljudima koja se stavljaju na teret Epsteinu i Maxwell. U više je navrata pitanja preusmjeravala na svog supruga, bivšeg predsjednika.