FOTO, VIDEO / Iran pokrenuo novi val napada, u Dubaiju pogođena zgrada američkog konzulata

Eksplozije su u utorak protresle Teheran i Bejrut, dok traje četvrti dan sukoba na Bliskom istoku. Stanovnici zaljevskih zemalja su pod stalnim uzbunama jer ne prestaju američko-izraelski napadi na Iran, kao ni iranska odmazda. Američka vojska objavila je da je uništila zapovjedne i kontrolne centre Iranske revolucionarne garde, iranske kapacitete protuzračne obrane, lansirne položaje za rakete i dronove te vojne zračne baze.
Dan nakon što su američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dali otvorene odgovore na pitanje koliko će rat trajati, izvor je rekao Reutersu da je izraelska kampanja planirana da traje dva tjedna i da se odvija brže nego što se očekivalo.
No, izraelska vojska prolazi kroz svoj popis ciljeva brže nego što je planirano, s ranim uspjehom ubijanja iranskih vođa i uništavanja njihove obrane. Izrael je također ubrzavao svoju kampanju iz straha da bi se Washington mogao dogovoriti s preživjelim iranskim vođama da zaustave prije nego što se ostvare izraelski ciljevi, dodao je izvor.
Iran je rat nazvao neizazvanim napadom i odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na susjedne arapske države, te zabranivši prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, gdje prolazi petina svjetske nafte i ogromne količine plina.
Od ponedjeljka se rat proširio na Libanon, gdje su iranski saveznici iz Hezbolaha pucali na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima i pojačanjima kopnenih položaja na jugu.
Napad na američki konzulat
Američki konzulat u Dubaiju pogođen je kasno u utorak navečer, najvjerojatnije iranskim dronom, prema navodima izvora iz regije.
Snimke koje je CNN geolocirao i verificirao prikazuju crni stup dima koji se uzdiže iznad zgrade konzulata, vidljiv s velike udaljenosti.
U objavi na platformi X, Ured za medije Dubaija naknadno je priopćio da je požar, uzrokovan "incidentom povezanim s dronom", ugašen te da nitko nije ozlijeđen.
UN osuđuje utjecaj američko-izraelskog rata na djecu diljem Bliskog istoka
Ujedinjeni narodi osudili su nasilje nad djecom tijekom rata na Bliskom istoku, u kojem su SAD i Izrael pokrenuli napade na iransku vojnu i civilnu infrastrukturu.
„Vojne operacije u Iranu i diljem regije razorne su i predstavljaju ozbiljnu prijetnju djeci“, poručio je UN u objavi.
„Civili, škole i bolnice ne smiju biti meta napada. Svako dijete ima pravo živjeti bez straha.“
Iran je u utorak održao masovni pogreb za 165 učenica i djelatnika ubijenih u, kako je naveo, američko-izraelskom napadu na djevojačku školu u južnom gradu Minabu.
Riječ je o najsmrtonosnijem incidentu u dosadašnjoj kampanji protiv Teherana.
Dodik: Podupirem Izrael i tražim prekid svih odnosa BiH s Iranom
Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je u utorak da će zatražiti prekid svih odnosa Bosne i Hercegovine s Iranom, čvrsto stajući na stranu Izraela u sukobu na Bliskom istoku.
Identificirana tijela 140 ubijenih u izraelskom udaru na osnovnu školu
Identificirana tijela 140 poginulih u napadu na djevojačku školu u Minabu, još 25 čeka identifikaciju, javlja Mizan News.
➤ Najmanje 110 učenika je poginulo i identificirano, uključujući 66 dječaka i 54 djevojčice. ➤ Svih 26 učiteljica u školi je poginulo. ➤ Među mrtvima su i četiri roditelja učenika.
Minab je grad na jugu Irana, u pokrajini Hormozgan, blizu Hormuškog tjesnaca. Ovaj napad najsmrtonosniji je pojedinačni incident zabilježen u aktualnoj američko-izraelskoj kampanji bombardiranja.
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, priopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).
"Sutra i tijekom narednih dana šaljemo četiri zrakoplova Croatia Airlinesa, uz moguće dodatne opcije", navodi se u priopćenju.
Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je s ministrom vanjskih poslova UAE-a Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom dogovorio i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, kaže Zrinjevac.
U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.
Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. "Uspjeli smo evakuirati sve hrvatske državljane iz Izraela, Jordana i Bahreina, a uskoro će i hodočasnici iz Izraela, koji su letom preko Lyona na putu za Zagreb, stići kući", kaže ministarstvo.
Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai, rekao je Grlić Radman ranije.
Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.
Trump kaže da će SAD prekinuti svu trgovinu sa Španjolskom
Predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države planiraju prekinuti svu trgovinu sa Španjolskom nakon što je ta europska zemlja odbila dopustiti američkoj vojsci korištenje svojih baza za misije povezane s napadima na Iran, piše Al Jazeera.
Također je kritizirao Ujedinjenu Kraljevinu zbog sličnih odluka.
„Španjolska je bila užasna“, rekao je Trump novinarima tijekom sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.
Predsjednik je dodao da je ministru financija Scottu Bessentu rekao da „prekine sve poslove“ sa Španjolskom.
„Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati nikakve veze sa Španjolskom“, rekao je Trump.
Trump: "Možda sam ja natjerao Izrael na napad na Iran“
Donald Trump obratio se medijima u Bijeloj kući, povodom posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merza, prenosi Al Jazeera.
Upitan je li Izrael možda „natjerao“ njega na napad na Iran, Trump je odgovorio: „Ne, zapravo sam ja možda natjerao njih.“
Rekao je da je, na temelju smjera pregovora koji su se vodili — uz posredovanje Irana — do prošlog tjedna, bio uvjeren da će Iran napasti SAD, iako su same američke obavještajne službe navele da ne postoji neposredna prijetnja iz Irana.
U ponedjeljak je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da su SAD napale Iran jer su znale da je Izrael na rubu bombardiranja te zemlje, kao i zato što je Trumpova administracija vjerovala da će Iran potom napasti američke objekte u regiji.
Američki predsjednik Donald Trump također je rekao da bi bilo bolje da Iran nakon završetka američko-izraelskog rata dobije vođu iznutra, a ne Rezu Pahlavija, sina pokojnog šaha.
„On [Pahlavi] se čini kao vrlo draga osoba. Ali čini mi se da bi netko iznutra možda bio bolji“ za preuzimanje vlasti, rekao je Trump novinarima tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Bijeloj kući.
Dodao je i da bi najgori scenarij nakon napada na Iran bio da vlast preuzme novi vođa poput pokojnog ajatolaha Alija Hameneija.
„Pretpostavljam da bi najgori slučaj bio da to učinimo, a onda vlast preuzme netko tko je jednako loš kao prethodna osoba, zar ne?“ rekao je Trump.
„To bi se moglo dogoditi. Ne želimo da se to dogodi.“
Kineski ministar Izraelu: "Prava vrijednost vojne moći ne leži na bojnom polju, već u sprječavanju rata"
"Sila ne može zaista riješiti probleme i umjesto toga, često stvara nove i ostavlja ozbiljne dugoročne posljedice. Prava vrijednost vojne moći ne leži na bojnom polju, već u sprječavanju rata", rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi svom izraelskom pandamu Gideonu Sa'aru tijekom telefonskog poziva.
UN o izraelsko-američkom bombardiranju škole
"Napad koji je pogodio djevojačku školu bio je apsolutno razoran", poručili su iz UN-ove agencije za ljudska prava.
"Ako se utvrdi da su napadi bili usmjereni protiv civila ili civilnih objekata, ili da su bili neselektivni, riječ je o teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i mogu predstavljati ratne zločine", dodaju.
Tko je Ali Larijani, iranski lider koji obećava “lekciju” SAD-u? Pisao knjige o Kantu i vodio nuklearne pregovore
Ali Larijani dugogodišnji je insajder iranske politike, često smatran pragmatičarem, koji ima važnu ulogu nakon ubojstva vrhovnog vođe Alija Hamneija.
