Hitlerova rodna kuća postaje policijska postaja

Kuća u kojoj je Hitler rođen 20. travnja 1889. dugo je bila u privatnom vlasništvu. Nakon dugotrajnog sudskog spora, država ju je 2017. izvlastila. Stručno povjerenstvo odbacilo je mogućnost rušenja zgrade i njezina pretvaranja u muzej te preporučilo preuređenje kojim bi građevina postala što manje prepoznatljiva.