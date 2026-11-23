O tome kako se pripremaju za uključivanje tetrapaka u sustav povratne naknade, pitali su i velike domaće proizvođače koji u tu vrstu ambalaže pune dio svojeg asortimana sokova, mlijeka i mliječnih proizvoda, ali oni o tome još ne žele govoriti. Hrvatska udruga poslodavaca podržala je ranije ove godine zahtjeve proizvođača i trgovaca da se primjena novih pravila odgodi jer "proširenje sa sobom nosi određene komplikacije i povećanje troškova". Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije tada su im odgovorili da nema mjesta za iznenađenja jer su svi rokovi i odredbe poznati otprije.