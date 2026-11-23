pomorski dronovi
Zelenski potvrdio: Da, mi smo potopili ruski brod u Libiji
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u ponedjeljak da Ukrajina stoji iza nedjeljnog napada na ruski ratni brod kod obale Libije, ustvrdivši da su ukrajinski pomorski dronovi potopili to plovilo.
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U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je naveo kako su ukrajinske snage u operaciji upotrijebile sedam pomorskih dronova domaće proizvodnje te potopile rusku korvetu. Riječ je, istaknuo je, o jednom od najnovijih ruskih ratnih brodova, uvedenom u službu 2023. godine, tijekom invazije na Ukrajinu, piše AP.
"Nastavljamo naše operacije u određenim vodama. Odgovaramo na rusku agresiju. Razvijamo ukrajinsko oružje", poručio je Zelenski.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
Prema njegovim riječima, ukrajinske snage u istoj su akciji pogodile i ruski teretni brod za suhi teret MV Angara, za koji tvrdi da ga Moskva koristi za prijevoz oružja, a u napadu je uništen i vojni helikopter Ka-27.
Zelenski je zahvalio Sigurnosnoj službi Ukrajine (SBU) i ostalim obrambenim snagama koje su sudjelovale u, kako ju je nazvao, "uzornoj ukrajinskoj operaciji kao odgovoru na ruski rat", dodavši da je dobio detaljna izvješća te da su "zadani ciljevi ostvareni".
Dvojica libijskih dužnosnika potvrdila su da je napad pomorskim dronovima teško oštetio korvetu ruske mornarice u pomorskoj bazi Benghazi na istoku Libije. Stanovnici tog grada rano u nedjelju čuli su snažne eksplozije i vidjeli požar u bazi, nakon čega su na teren izašle ekipe civilne zaštite i ugasile vatru, priopćile su vlasti istočne Libije.
U njihovu priopćenju navodi se da je brod pristao radi opskrbe gorivom i zalihama u sklopu sporazuma o suradnji između Rusije i vlade na istoku Libije, bez iznošenja dodatnih pojedinosti o samom plovilu ili njegovu teretu.
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