ISPOVIJEST U DOKUMENTARCU
Tyson Fury otkrio da živi sa shizofrenijom: "Bio sam samo debeli nered ovisan o alkoholu i drogama"
Bivši svjetski prvak teške kategorije Tyson Fury otkrio je da živi sa shizofrenijom, dok je njegova supruga Paris u novom Netflixovu dokumentarcu progovorila o zastrašujućem razdoblju koje je dovelo do te dijagnoze.
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Furyjeva 40. profesionalnog meča, u kojem će se 11. prosinca u Cardiffu sučeliti s velikim britanskim rivalom Anthonyjem Joshuom za WBA "super" naslov teške kategorije.
Iako su obojica prošla svoj vrhunac, ulog je ponovno svjetska titula, a pobjednik će napustiti ring kao prvak. Za 38-godišnjeg Furyja put do tog okršaja bio je obilježen golemim usponima i teškim padovima. Nakon što je 2015. u Düsseldorfu jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Vladimira Klička i prvi put postao prvak svijeta, gotovo tri godine nije ulazio u ring jer mu je život izmaknuo kontroli, piše Metro.
"Imao sam svijet u rukama i sve sam bacio. Bio sam samo debeli nered ovisan o alkoholu i drogama. Izgubio sam sve do čega mi je ikada bilo stalo", prisjetio se Fury u dokumentarcu.
Hospitalizacija i šokantna dijagnoza
Posebno dramatičan trenutak dogodio se 2016. godine, kada je Fury završio u bolnici zbog napadaja tjeskobe. Paris, s kojom je u braku od 2008., opisala je koliko ju je to stanje prestrašilo.
"Tyson me gleda, leži na krevetu sa žicama oko srca i ozbiljno je uplašen. Pogledao me ravno u oči i rekao: 'Paris, izvadi me odavde, pokušavaju me ubiti. Iluminati, svi su u tome, ne mogu me ušutkati pa će me se riješiti'. Bila sam toliko prestrašena, bojala sam se za njega. Vidjela sam da ga nema, da je jednostavno okrenuo sklopku", ispričala je Paris.
Fury je dodao da je prolazio kroz nezamislivu tamu, nalik živom paklu, te da je bio potpuno uvjeren kako će završiti u podstavljenoj sobi pod ključem. Upravo tada liječnici su mu dijagnosticirali blagi oblik shizofrenije, što je za Paris bio potpuni šok.
"Rekla sam: 'Manijaci su shizofreni, ti nisi shizofren'. Nikad prije nisam čula za bipolarni poremećaj. Kad mi je netko to objasnio, pomislila sam – to je točno on", kazala je, dok je Fury istaknuo kako je ispunio sve kriterije: depresiju, anksioznost i bipolarni poremećaj.
Fury je i ranije otvoreno govorio o problemima s mentalnim zdravljem, zbog čega je dobivao pohvale stručnjaka. Još 2020. godine, uoči njegova drugog meča protiv Deontaya Wildera, psihijatar dr. Benji Waterstones istaknuo je da Furyjeva iskrenost mijenja zastarjele predodžbe o muškosti i pokazuje da se borba za svjetski vrh može spojiti s otvorenim govorom o mentalnom zdravlju, čak i u sportu poput boksa.
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