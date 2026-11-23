"Tyson me gleda, leži na krevetu sa žicama oko srca i ozbiljno je uplašen. Pogledao me ravno u oči i rekao: 'Paris, izvadi me odavde, pokušavaju me ubiti. Iluminati, svi su u tome, ne mogu me ušutkati pa će me se riješiti'. Bila sam toliko prestrašena, bojala sam se za njega. Vidjela sam da ga nema, da je jednostavno okrenuo sklopku", ispričala je Paris.