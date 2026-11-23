ADRIAN DENNIS/AFP

Tisuće ljudi evakuirane su u nedjelju navečer s koncerta američkog repera Dona Tolivera u Manchesteru na sjeveru Engleske nakon što je "nepoznata tvar" ispuštena u dvorani, priopćila je policija.

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Više od 12.000 ljudi bilo je na koncertu u Co-op Live Areni, najvećoj dvorani u Velikoj Britaniji.

Policiju je upozorilo osoblje dvorane nakon što je nekoliko ljudi "pokazalo simptome povezane s nepoznatom tvari", navela je policija u nedjelju kasno navečer.

🚨NEWS: There was a MAJOR INCIDENT at Manchester Co-op Arena last night as an "UNKNOWN SUBSTANCE" was sprayed into a section of the crowd THOUSANDS EVACUATED People were recorded fleeing while coughing and covering their faces during US rapper Don Toliver's show https://t.co/n0urpx6jHr — Basil the Great (@BasilTheGreat) November 23, 2026

Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment. Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the venue. 🔗 https://t.co/t1locCBGtB — Sky News (@SkyNews) November 23, 2026

Koncert je prekinut, a hitne službe evakuirale su publiku. U tijeku je istraga kako bi se utvrdila priroda tvari i okolnosti incidenta.

Thousands of people were evacuated from Manchester's Co-op Live arena on Sunday night during a Don Toliver performance. The evacuation happened after an 'unknown substance' was released, with one person being taken to hospital and more than 50 people treated. 🔗 https://t.co/i31pRuUQTu — Sky News (@SkyNews) November 23, 2026

Prema slikama koje kruže društvenim mrežama i koje su preuzeli britanski mediji, mogu se vidjeti ljudi kako kašlju i pokrivaju usta.

Lokalne hitne službe izvijestile su da je pregledano više od 50 ljudi s iritacijom očiju i respiratornim simptomima, dok je u dvorani provedena operacija dekontaminacije. Jedna osoba je hospitalizirana.

Co-op Live je rekao u izjavi da surađuje s policijom kako bi se poduzele odgovarajuće mjere.