bijeli pokrivač
Snijeg pao na Sljemenu, ovo je samo uvod u zimski tjedan
Sljeme trenutačno bilježi 9 cm novog snijega, kao posljedica prolaska ciklona preko naših krajeva.
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Trenutačno je sunčano jer sa sjeverozapada jača anticiklona, no od srijede stiže novi prodor vlažnog zraka, stoga očekujemo i nove snježne centimetre u nastavku tjedna, prognozira naša meteorologinja Tea Blažević.
Kratkotrajna stabilizacija vremena tako neće dugo potrajati, a novi val oborina ponovno će donijeti zimske uvjete na zagrebačku goru.
Količina novog snijega ovisit će o intenzitetu oborina i temperaturama zraka tijekom nadolazećih dana. Ljubitelji zimskih prizora mogli bi tako već krajem tjedna uživati u još debljem snježnom pokrivaču na Sljemenu.
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