Hoće li Rusija napasti? Norveška predlaže hitnu vojnu vezu s Moskvom

Priznao je da Rusija nema osvajačke ciljeve u Norveškoj na isti način kao u Ukrajini ili drugim bivšim sovjetskim teritorijima, ali je naglasio da se velik dio ruskog nuklearnog arsenala nalazi na poluotoku Kola, nedaleko od norveške granice, uključujući nuklearne podmornice, kopnene rakete i zrakoplove sposobne nositi nuklearno oružje. Ti bi kapaciteti bili ključni ako bi Rusija ušla u sukob s NATO-om na nekom drugom području.