N1 NA ZAPADNOJ OBALI
Hrvoje Krešić iz Ramale za N1: Napadi izraelskih doseljenika na Palestince su sve intenzivniji
Snažno raste broj nasilnih incidenata izraelskih doseljenika nad Palestincima na zapadnoj obali, području koje je - prema međunarodnom pravu - pod kontrolom palestinske samouprave. Ekipa N1 televizije boravi u Izraelu i Palestini i prati razvoj situacije.
U Ramali je naš Hrvoje Krešić, koji se javio u Pregled dana Tini Kosor Giljević pa otkrio kako su reagirale izraelske institucije.
"Evo, sinoć se dogodio posljednji u nizu napada izraelskih doseljenika, kojih trenutno više od 700.000 živi, radi i širi se po Zapadnoj obali, palestinskom području, koje po međunarodnom pravu pripada palestinskoj samoupravi. Prema snimkama koje je dobio CNN, sinoć je podmetnut požar na nekoliko različitih lokacija u jednom beduinskom selu relativno blizu Ramale. Podmetnut je i pod beduinske šatore i pod tvornicu za preradu mlijeka. Usred toga, stradao je jedan vojnik IDF-a. Nekoliko dana prije, u subotu, dogodio se napad izraekskih doseljenika, u kojem je stradalo devet osoba, od toga troje novinara", kazao je naš reporter pa nastavio:
"Izraelski predsjednik Isaac Herzog se oglasio zbog tog incidenta i činjenice da se izraelski vojnik našao s krive strane bijesa doseljenika. Zahtijeva da se institucije snažnije posvete suzbijanju ovog, lošeg fenomena, kako on to naziva. Stvarnost je puno grublja i puno ružnija, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježeno je više od 700 napada izraelskih doseljenika na Palestincima u Zapadnoj obali. Usporedbe radi, prošle godine je ukupno bilo oko 670 napada. To postaje sve intenzivnije, izraelski doseljenici su vjerojatno ohrabreni politikom Benjamina Netanyahua i članovima njegove vlade, među kojima su desni ekstremisti kao Ben Gvir, koji su posvećeni rješavanju palestinskog pitanja na ovaj način - širenjem Izraela na Zapadnu obalu."
Krešić naglašava da se čak i vojska u Izraelu žali na izostanak reakcija policije i pravosudna tijela.
"Traže da se istraži doseljenike i pokrenu dodatne akcije", zaključio je Krešić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
