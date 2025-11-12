Hrvoje Krešić iz Ramale za N1: Napadi izraelskih doseljenika na Palestince su sve intenzivniji

"Izraelski predsjednik Isaac Herzog se oglasio zbog tog incidenta i činjenice da se izraelski vojnik našao s krive strane bijesa doseljenika. Zahtijeva da se institucije snažnije posvete suzbijanju ovog, lošeg fenomena, kako on to naziva. Stvarnost je puno grublja i puno ružnija, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježeno je više od 700 napada izraelskih doseljenika na Palestincima u Zapadnoj obali. Usporedbe radi, prošle godine je ukupno bilo oko 670 napada. To postaje sve intenzivnije, izraelski doseljenici su vjerojatno ohrabreni politikom Benjamina Netanyahua i članovima njegove vlade, među kojima su desni ekstremisti kao Ben Gvir, koji su posvećeni rješavanju palestinskog pitanja na ovaj način - širenjem Izraela na Zapadnu obalu."