N1 na zapadnoj obali
Hrvoje Krešić iz Ramale za N1: Uočava se eskalacija nasilja
Naš Hrvoje Krešić nalazi se u Ramali i po prvi puta za N1 uživo izvjestio o tome kako izgleda život na Zapadnoj obali.
"Uočava se eskalacija nasilja. Jučer je IDF objavio izvješće o napadima izraelskih doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali. U prvih 9 mjeseci ove godine je po službenim podacima izraelske vojske zabilježeno više od 700 napada na Palestince na njihovom teritoriju, u usporedbi s oko 670 napada u cijeloj prošloj godini", javlja Hrvoje Krešić iz Ramale pa dodaje kako UN ove godine zabilježava najveći broj naseljeničkih napada otkako je počeo prikupljati statistiku.
"Radi se o najvećem broju napada na Palestince od 2006. godine, otkako UN prati događanja na Zapadnoj obali. Sve se to događa u kontekstu izraelske političke situacije. Sam IDF navodi u svom izvješću da ta eskalacija nasilja na Zapadnoj obali prema Palestincima dolazi dobrim dijelom zahvaljujući političkoj podršci koju izraelski naseljenici imaju, da zauzimaju sve veća područja palestinskog teritorija", kaže naš reporter.
"S druge strane, jedan nezanemariv dio Palestinaca oduzima pravo Izraelu na postojanje, a sve se glasnije može čuti u gradovima na Zapadnoj obali da su sve većem broju njih sve veći junaci Hamas, nedvojbeno teroristička organizacija koja je izvela jedan od najgorih napada na Izrael i Izraelske građane prije nešto malo više od dvije godine.
To je svakodnevica ovdje u Zapadnoj obali, gdje ljudi pokušavaju koliko-toliko živjeti normalnim životom. Ali svako malo možete čuti nadlijetanje aviona i helikoptera pod budnim okom izraelske vojske.
Iduća faza izraelsko-palestinskog sukoba, unatoč tome što su oči svijeta usmjerene na Gazu, jest ono što će se događati na Zapadnoj obali. Nemojmo zaboraviti da je u Knessetu nedavno prošao prijedlog prve faze zakona aneksije Zapadne obale, što bi izazvalo potpuni kaos na Bliskom istoku.", javlja Hrvoje Krešić.
