"S druge strane, jedan nezanemariv dio Palestinaca oduzima pravo Izraelu na postojanje, a sve se glasnije može čuti u gradovima na Zapadnoj obali da su sve većem broju njih sve veći junaci Hamas, nedvojbeno teroristička organizacija koja je izvela jedan od najgorih napada na Izrael i Izraelske građane prije nešto malo više od dvije godine.